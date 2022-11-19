09:54 19.11.2022 (обновлено: 10:35 19.11.2022)
Сьерра-Леоне будет сотрудничать с Россией по алмазам, заявил посол
Посол в Москве: в Сьерра-Леоне настроены развивать сотрудничество с Россией по алмазам
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фритаун настроен развивать сотрудничество с российскими компаниями по добыче алмазов, но есть и другие сферы, куда власти Съерра-Леоне хотели бы привлечь российские инвестиции, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мохамед Йонгаво.
"Многие годы наша страна вела переговоры с российскими конгломератами с точки зрения инвестиций и сотрудничества, в том числе с "Алросой". И я хочу верить, что эти переговоры продолжатся… Нужно продолжать диалог. Россия – большой игрок в алмазном бизнесе. А наша страна богата алмазами, у нас одни из лучших алмазов во всем мире",- сказал посол.
Он подчеркнул при этом, что страна сейчас заинтересована в развитии не только добывающих отраслей, поэтому приветствовала бы инвестиции, в том числе российские, в других сферах.
"Потому что в случае с алмазной отраслью люди просто забирают сырье и уходят. Но если инвестировать в сельскохозяйственную продукцию, в малый и средний бизнес, это дает возможность создать рабочие места. Поэтому, я бы не хотел говорить только об алмазах или золоте, или бокситах. У нас их много, мы маленькая, но очень богатая ресурсами страна. Многие, кто слышит "Сьерра-Леоне", думают об алмазах, даже наша карта - вы видели карту нашей страны? Она выглядит как алмаз (смеется). Но мы хотим и пытаемся переключить внимание с темы ресурсов", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что россияне могли бы также инвестировать в туристическую отрасль Сьерра-Леоне.