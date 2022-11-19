https://ria.ru/20221119/almazy-1832705543.html

Сьерра-Леоне будет сотрудничать с Россией по алмазам, заявил посол

Сьерра-Леоне будет сотрудничать с Россией по алмазам, заявил посол - РИА Новости, 19.11.2022

Сьерра-Леоне будет сотрудничать с Россией по алмазам, заявил посол

Фритаун настроен развивать сотрудничество с российскими компаниями по добыче алмазов, но есть и другие сферы, куда власти Съерра-Леоне хотели бы привлечь... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T09:54

2022-11-19T09:54

2022-11-19T10:35

россия

экономика

сьерра-леоне

москва

алроса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_5d6e319fd4c236c8aaf6736a0069190e.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Фритаун настроен развивать сотрудничество с российскими компаниями по добыче алмазов, но есть и другие сферы, куда власти Съерра-Леоне хотели бы привлечь российские инвестиции, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мохамед Йонгаво."Многие годы наша страна вела переговоры с российскими конгломератами с точки зрения инвестиций и сотрудничества, в том числе с "Алросой". И я хочу верить, что эти переговоры продолжатся… Нужно продолжать диалог. Россия – большой игрок в алмазном бизнесе. А наша страна богата алмазами, у нас одни из лучших алмазов во всем мире",- сказал посол.Он подчеркнул при этом, что страна сейчас заинтересована в развитии не только добывающих отраслей, поэтому приветствовала бы инвестиции, в том числе российские, в других сферах.Он добавил, что россияне могли бы также инвестировать в туристическую отрасль Сьерра-Леоне.Читайте полный текст интервью Мохамеда Йонгаво >>

https://ria.ru/20221119/postavki-1832698428.html

https://ria.ru/20221119/serra-leone-1832685927.html

россия

сьерра-леоне

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, сьерра-леоне, москва, алроса