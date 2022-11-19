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"Акации" уничтожили украинскую артиллерию на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/akatsiya-1832700784.html
"Акации" уничтожили украинскую артиллерию на Запорожском направлении
"Акации" уничтожили украинскую артиллерию на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.11.2022
"Акации" уничтожили украинскую артиллерию на Запорожском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" Южного военного округа уничтожили украинские реактивные установки "Град" и опорные пункты в Запорожской... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:26
2022-11-19T10:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" Южного военного округа уничтожили украинские реактивные установки "Град" и опорные пункты в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир артиллерийских расчетов с позывным Ангара.Корреспонденты агентства стали свидетелями боевой работы самоходок на одном из самых сложных направлений в Запорожской области. Два расчета сначала нанесли удар по опорным пунктам украинских боевиков, а затем уничтожили несколько "Градов" на дистанции около 15 километров. "Сегодня были обнаружены два взводных опорных пункта противника, и, соответственно, по ним отрабатываем. Противник с севера стоит в обороне, поэтому никаких решительных действий не предпринимает. Сидит окопанный. Мы, соответственно, работаем при помощи наших разведчиков", — рассказал Ангара.По его словам, за сутки на каждый расчет приходится по две-три огневые задачи. Он также рассказал о готовности военнослужащих, которые прибывают в рамках частичной мобилизации. Ангара отметил, что бойцы, принимающие участие в спецоперации с первых дней, почувствовали и поняли, что такое боевые действия, но и мобилизованные быстро учатся. "Мы их обучаем, и поэтому они очень быстро все понимают. &lt;...&gt; Поэтому особых проблем нет", — заключил командир.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221119/iskander-m-1832673371.html
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Работа расчетов самоходных артустановок "Акация" на Запорожском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" Южного военного округа уничтожили украинские реактивные установки "Град" и опорные пункты на одном из направлений в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир одного из артиллерийских расчетов с позывным "Ангара".
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запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
09:26 19.11.2022 (обновлено: 10:16 19.11.2022)
 
"Акации" уничтожили украинскую артиллерию на Запорожском направлении

САУ "Акация" уничтожили украинскую артиллерию и опорники на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" Южного военного округа уничтожили украинские реактивные установки "Град" и опорные пункты в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир артиллерийских расчетов с позывным Ангара.
Корреспонденты агентства стали свидетелями боевой работы самоходок на одном из самых сложных направлений в Запорожской области. Два расчета сначала нанесли удар по опорным пунктам украинских боевиков, а затем уничтожили несколько "Градов" на дистанции около 15 километров.
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"Сегодня были обнаружены два взводных опорных пункта противника, и, соответственно, по ним отрабатываем. Противник с севера стоит в обороне, поэтому никаких решительных действий не предпринимает. Сидит окопанный. Мы, соответственно, работаем при помощи наших разведчиков", — рассказал Ангара.
По его словам, за сутки на каждый расчет приходится по две-три огневые задачи.
"За последние три месяца, считайте, что каждая огневая задача — это стопроцентно выполненная задача. Исходя из того, что мы набрались боевого опыта, у нас каждая цель — это обязательное ее поражение", — добавил командир расчета.
Он также рассказал о готовности военнослужащих, которые прибывают в рамках частичной мобилизации. Ангара отметил, что бойцы, принимающие участие в спецоперации с первых дней, почувствовали и поняли, что такое боевые действия, но и мобилизованные быстро учатся.
"Мы их обучаем, и поэтому они очень быстро все понимают. <...> Поэтому особых проблем нет", — заключил командир.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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