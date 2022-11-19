22:40 19.11.2022 (обновлено: 23:19 19.11.2022)
ВСУ обстреляли периметр Запорожской АЭС
Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа заявил о нанесении ВСУ 12 ударов по периметру ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли периметр Запорожской АЭС, никто не пострадал, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн — это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2", — рассказал он.
Карчаа подчеркнул, что периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября, сегодняшний удар был массированным.
"Все обошлось без жертв, закончилось одними повреждениями и разрушениями", — сообщил он.
Накануне Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст документа одобрили 24 из 35 стран. Против проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.
Как заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал принятую накануне резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе: на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.