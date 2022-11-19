https://ria.ru/20221119/aes-1832812629.html

ВСУ обстреляли периметр Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли периметр Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.11.2022

ВСУ обстреляли периметр Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли периметр Запорожской АЭС, никто не пострадал, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:40

2022-11-19T22:40

2022-11-19T23:19

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

вооруженные силы украины

росэнергоатом

безопасность

энергодар

вьетнам

китай

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли периметр Запорожской АЭС, никто не пострадал, заявил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн — это система охлаждения. Два прилета было в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета было в район КПП-2", — рассказал он.Карчаа подчеркнул, что периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября, сегодняшний удар был массированным."Все обошлось без жертв, закончилось одними повреждениями и разрушениями", — сообщил он.Накануне Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст документа одобрили 24 из 35 стран. Против проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.Как заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подходы Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображают реальность. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал принятую накануне резолюцию невыполнимой, поскольку атомная станция находится на территории России и уже стала частью ее энергосистемы.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе: на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать как Энергодар, так и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20221117/inzhener-1832168109.html

https://ria.ru/20221103/zaes-1828991310.html

энергодар

вьетнам

китай

россия

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запорожская аэс, вооруженные силы украины, росэнергоатом, безопасность, энергодар, вьетнам, китай, россия, магатэ