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В Китае жестко охарактеризовали НАТО одним словом - РИА Новости, 18.11.2022
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В Китае жестко охарактеризовали НАТО одним словом
В Китае жестко охарактеризовали НАТО одним словом - РИА Новости, 18.11.2022
В Китае жестко охарактеризовали НАТО одним словом
Соединенные Штаты сделали из НАТО "безмозглого зомби", пишет китайское издание China Daily. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T04:33
2022-11-18T04:33
россия
сша
европа
нато
джо байден
сергей шойгу
китай
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты сделали из НАТО "безмозглого зомби", пишет китайское издание China Daily.Организация Североатлантического договора как пережиток холодной войны давно должна быть похоронена. Однако администрация президента США Джо Байдена преуспела в некромантии, отмечает автор материала."Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась", - говорится в статье.В публикации также говорится, что расширение НАТО на восток стало причиной конфликта на Украине, поскольку альянс полностью игнорировал законные опасения России в отношении безопасности, планомерно загоняя страну в угол.Кроме того, издание отметило, что сейчас у "зомби" появилась новая цель: члены альянса, неудовлетворенные тем хаосом, который они создали в Европе, обратили свои взоры на Юго-Восточную Азию."Некромант" и "зомби" – США и НАТО – провоцируют мировой хаос и конфликты под фальшивыми лозунгами, резюмирует China Daily.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многонациональная группировка НАТО вблизи границ страны с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек, и может увеличиться еще. Также, по его словам, альянс переходит от сдерживания России путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны по периметру страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, сша, европа, нато, джо байден, сергей шойгу, китай, в мире
Россия, США, Европа, НАТО, Джо Байден, Сергей Шойгу, Китай, В мире
04:33 18.11.2022
 
В Китае жестко охарактеризовали НАТО одним словом

China Daily: США занялись некромантией, превратив "безмозглое" НАТО в "кровожадное зомби"

© Depositphotos.com / PrometeusЗомби
Зомби - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Depositphotos.com / Prometeus
Зомби. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты сделали из НАТО "безмозглого зомби", пишет китайское издание China Daily.
Организация Североатлантического договора как пережиток холодной войны давно должна быть похоронена. Однако администрация президента США Джо Байдена преуспела в некромантии, отмечает автор материала.
"Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась", - говорится в статье.
В публикации также говорится, что расширение НАТО на восток стало причиной конфликта на Украине, поскольку альянс полностью игнорировал законные опасения России в отношении безопасности, планомерно загоняя страну в угол.
Кроме того, издание отметило, что сейчас у "зомби" появилась новая цель: члены альянса, неудовлетворенные тем хаосом, который они создали в Европе, обратили свои взоры на Юго-Восточную Азию.
"Некромант" и "зомби" – США и НАТО – провоцируют мировой хаос и конфликты под фальшивыми лозунгами, резюмирует China Daily.
Москва. Кремль - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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В США объяснили, чем чреваты попытки "загнать Россию в угол"
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что многонациональная группировка НАТО вблизи границ страны с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек, и может увеличиться еще. Также, по его словам, альянс переходит от сдерживания России путем передового базирования к созданию полномасштабной системы коллективной обороны по периметру страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСШАЕвропаНАТОДжо БайденСергей ШойгуКитайВ мире
 
 
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