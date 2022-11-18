Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/zerno-1832448798.html
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку - РИА Новости, 18.11.2022
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, проект газового хаба... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:58
2022-11-18T13:15
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
владимир путин
украина
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_293:0:3010:1528_1920x0_80_0_0_91d7ce7d2d970850a38421e4f5260af0.jpg
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, проект газового хаба и тему "зернового коридора", сообщила канцелярия турецкого лидера."Выразив удовлетворение предложением президента России Путина о создании центра природного газа в Турции, президент Эрдоган заявил, что команды проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей", - добавляется в сообщении."Заявив, что затягивание российско-украинской войны увеличит риски и поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры, президент Эрдоган сказал, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - сообщила канцелярия.
https://ria.ru/20221118/khab-1832436856.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_310:0:2964:1990_1920x0_80_0_0_248c5f44218f1fc2b9b6d6d427f81d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, владимир путин, украина, природный газ
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Владимир Путин, Украина, Природный газ
12:58 18.11.2022 (обновлено: 13:15 18.11.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку

Путин и лидер Турции Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба и зерновую сделку

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, проект газового хаба и тему "зернового коридора", сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, особенно отношения между Турцией и Россией, и развитие ситуации вокруг "зернового коридора". Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию по продлению Стамбульского соглашения об экспорте зерна на 120 дней", - сообщила канцелярия.
"Выразив удовлетворение предложением президента России Путина о создании центра природного газа в Турции, президент Эрдоган заявил, что команды проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей", - добавляется в сообщении.
"Заявив, что затягивание российско-украинской войны увеличит риски и поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры, президент Эрдоган сказал, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - сообщила канцелярия.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:34
Турция планирует приступить к работе по газовому хабу в начале 2023 года
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреВладимир ПутинУкраинаПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала