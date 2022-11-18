https://ria.ru/20221118/zerno-1832448798.html

Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку

Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку - РИА Новости, 18.11.2022

Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, проект газового хаба... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:58

2022-11-18T12:58

2022-11-18T13:15

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

владимир путин

украина

природный газ

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, проект газового хаба и тему "зернового коридора", сообщила канцелярия турецкого лидера."Выразив удовлетворение предложением президента России Путина о создании центра природного газа в Турции, президент Эрдоган заявил, что команды проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей", - добавляется в сообщении."Заявив, что затягивание российско-украинской войны увеличит риски и поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры, президент Эрдоган сказал, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - сообщила канцелярия.

https://ria.ru/20221118/khab-1832436856.html

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Владимир Лаврентьев

россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, владимир путин, украина, природный газ