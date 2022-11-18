https://ria.ru/20221118/zerno-1832448798.html
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку - РИА Новости, 18.11.2022
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, проект газового хаба... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:58
2022-11-18T12:58
2022-11-18T13:15
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
владимир путин
украина
природный газ
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, проект газового хаба и тему "зернового коридора", сообщила канцелярия турецкого лидера."Выразив удовлетворение предложением президента России Путина о создании центра природного газа в Турции, президент Эрдоган заявил, что команды проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей", - добавляется в сообщении."Заявив, что затягивание российско-украинской войны увеличит риски и поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры, президент Эрдоган сказал, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - сообщила канцелярия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, владимир путин, украина, природный газ
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Владимир Путин, Украина, Природный газ
12:58 18.11.2022 (обновлено: 13:15 18.11.2022)
Путин и Эрдоган обсудили по телефону зерновую сделку
Путин и лидер Турции Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба и зерновую сделку
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсудил с ним двусторонние отношения, проект газового хаба и тему "зернового коридора", сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, особенно отношения между Турцией и Россией
, и развитие ситуации вокруг "зернового коридора". Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию по продлению Стамбульского соглашения об экспорте зерна на 120 дней", - сообщила канцелярия.
"Выразив удовлетворение предложением президента России Путина о создании центра природного газа в Турции, президент Эрдоган заявил, что команды проведут необходимые технические, юридические и коммерческие оценки для скорейшего достижения общих целей", - добавляется в сообщении.
"Заявив, что затягивание российско-украинской войны увеличит риски и поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры, президент Эрдоган сказал, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - сообщила канцелярия.