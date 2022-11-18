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Голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не соответствует реальности, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022
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Голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не соответствует реальности, заявил Рябков
Голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не соответствует реальности, заявил Рябков - РИА Новости, 18.11.2022
Голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не соответствует реальности, заявил Рябков
Подходы Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображают реальность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:51
2022-11-18T12:11
магатэ
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
запорожская аэс
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подходы Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображают реальность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании."Арифметическое большинство в Совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела отрицающие реальность", - сказал Рябков журналистам.
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магатэ, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запорожская аэс, запорожская область
МАГАТЭ, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Запорожская АЭС, Запорожская область
11:51 18.11.2022 (обновлено: 12:11 18.11.2022)
 
Голосование МАГАТЭ по ЗАЭС не соответствует реальности, заявил Рябков

Рябков заявил, что голосование совета МАГАТЭ по Запорожской АЭС не отображает реальность

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Подходы Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображают реальность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.
"Арифметическое большинство в Совете управляющих МАГАТЭ тиражирует подходы, по сути дела отрицающие реальность", - сказал Рябков журналистам.
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 11:37
В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС
 
МАГАТЭСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Запорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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