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В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС

В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.11.2022

В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и любые претензии на нее... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:37

2022-11-18T11:37

2022-11-18T11:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и любые претензии на нее несостоятельны.Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании."Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а атомная станция - ее собственностью. Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны, несостоятельны и ущербны", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, в МАГАТЭ лучше бы потребовали от киевских властей прекратить обстрелы Запорожской области и перестать шантажировать мир ядерной угрозой.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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