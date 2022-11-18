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В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.11.2022
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В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС
В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС - РИА Новости, 18.11.2022
В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и любые претензии на нее... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:37
2022-11-18T11:37
в мире
михаил шеремет
россия
энергодар
канада
запорожская аэс
госдума рф
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и любые претензии на нее несостоятельны.Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании."Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а атомная станция - ее собственностью. Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны, несостоятельны и ущербны", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, в МАГАТЭ лучше бы потребовали от киевских властей прекратить обстрелы Запорожской области и перестать шантажировать мир ядерной угрозой.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, михаил шеремет, россия, энергодар, канада, запорожская аэс, госдума рф, магатэ
В мире, Михаил Шеремет, Россия, Энергодар, Канада, Запорожская АЭС, Госдума РФ, МАГАТЭ
11:37 18.11.2022
 
В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет отклонил призыв МАГАТЭ оставить ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и любые претензии на нее несостоятельны.
Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.
"Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а атомная станция - ее собственностью. Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны, несостоятельны и ущербны", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в МАГАТЭ лучше бы потребовали от киевских властей прекратить обстрелы Запорожской области и перестать шантажировать мир ядерной угрозой.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 02:01
МАГАТЭ призвало Россию отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС
 
В миреМихаил ШереметРоссияЭнергодарКанадаЗапорожская АЭСГосдума РФМАГАТЭ
 
 
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