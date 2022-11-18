В Госдуме отклонили призыв МАГАТЭ оставить Запорожскую АЭС
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет отклонил призыв МАГАТЭ оставить ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью Российской Федерации и любые претензии на нее несостоятельны.
Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.
"Запорожская область является субъектом Российской Федерации, а атомная станция - ее собственностью. Поэтому все эти призывы и резолюции неуместны, несостоятельны и ущербны", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в МАГАТЭ лучше бы потребовали от киевских властей прекратить обстрелы Запорожской области и перестать шантажировать мир ядерной угрозой.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.