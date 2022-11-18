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В Запорожской области назвали резолюцию МАГАТЭ по АЭС позорной

В Запорожской области назвали резолюцию МАГАТЭ по АЭС позорной - РИА Новости, 18.11.2022

В Запорожской области назвали резолюцию МАГАТЭ по АЭС позорной

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал позорной резолюцию МАГАТЭ с призывом к РИА Новости, 18.11.2022

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2022-11-18T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал позорной резолюцию МАГАТЭ с призывом к России покинуть Запорожскую АЭС.Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией. Текст резолюции, представленный Канадой и Финляндией, был одобрен 24 из 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании."Принимая подобную позорную и политически мотивированную резолюцию, МАГАТЭ превращается в недееспособную структуру, которая разменяла свою компетенцию и профессионализм в угоду западным политическим интересам", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, в МАГАТЭ, видимо, сознательно забывают, что атомная стация находится на территории Запорожской области, которая является полноправным субъектом Российской Федерации."С таким же успехом можно потребовать от режима Зеленского отказаться от Ровенской или Хмельницкой АЭС, американцев – от своих атомных станций, японцев – от Фукусимы и так далее", - подчеркнул Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221111/obyasneniya-1830972316.html

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Ольга Фомченкова

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