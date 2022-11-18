https://ria.ru/20221118/vychet-1832411497.html

Производители пива могут получить налоговый вычет при уплате акцизов

Производители пива могут получить налоговый вычет при уплате акцизов - РИА Новости, 18.11.2022

Производители пива могут получить налоговый вычет при уплате акцизов

Кабмин поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:17

2022-11-18T11:17

2022-11-18T11:17

россия

экономика

дмитрий григоренко

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кабмин поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов при уплате акцизов в связи с введением для них обязательной электронной маркировки товаров, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко 7 ноября."Минфин и Минэкономики должны подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов при уплате акцизов в связи с введением маркировки. Соответствующее поручение содержится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 7 ноября", - пишет газета, добавив, что в Минфине подтвердили: вопрос прорабатывается.В России до 28 февраля идет эксперимент по такой маркировке пивоваренной продукции и некоторых видов слабоалкогольных напитков, после чего мера должна стать обязательной, напоминает газета. Из протокола совещания же следует, что в кабмине согласились с введением с 1 апреля 2023 года маркировки пивных кег, с 1 октября 2023 года - напитков в стеклянных и пластиковых бутылках, а с 15 января 2024 года - в других видах упаковки.В прошлом году участники рынка заплатили свыше 172 миллиардов рублей акцизов, сообщала Ассоциация производителей пива. А по словам источника "Коммерсанта", расходы крупных компаний на акцизы могут превышать себестоимость производства. И собеседник газеты в ассоциации заявил, что частичная компенсация затрат на маркировку, которые для крупных компаний будут исчисляться десятками миллионов рублей, пригодится участникам рынка.При этом представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора этой системы, в беседе с газетой заявил, что считает введение налогового вычета при уплате акцизов для пивоваров избыточной мерой, так как "для максимального снижения затрат бизнеса уже сделали многое". Более того, там добавили, что такая маркировка позволяет автоматизировать бизнес-процессы и снизить операционные затраты бизнеса.Но представители отрасли идут дальше, и в целом против обязательной маркировки. Так, гендиректор комбината "Очаково" Юрий Антонов заявил, что его компания против системы маркировки по множеству причин, а возможное устранение одного из ключевых препятствий не решает проблему целиком. А член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин также указывает, что вне зависимости от решения относительно вычета из акциза эта организация предпринимателей продолжит настаивать на отмене маркировки пивоваренной продукции.

https://ria.ru/20221116/markirovka-1831896444.html

https://ria.ru/20220821/pivo-1811055684.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, дмитрий григоренко, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)