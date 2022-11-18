Рейтинг@Mail.ru
В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/vsu-1832434866.html
В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных
В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных - РИА Новости, 18.11.2022
В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных
Украинские военные начали применять военно-полевые суды для ликвидации дезертиров и тех, кто отказывается выполнять их приказы, сообщил офицер Народной милиции... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:29
2022-11-18T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные начали применять военно-полевые суды для ликвидации дезертиров и тех, кто отказывается выполнять их приказы, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Украинская власть прибегает к таким методам, которые использовали фашисты – они направили в нашу зону ответственности военно-полевые суды", - сказал он в эфире Первого канала. Марочко уточнил, что суды состоят из представителей МВД, СБУ, военной прокуратуры, которых сопровождают "ребята в балаклавах и черной форменной одежде"."Они приводят в исполнение приговоры на месте. Это, по сути, ликвидация дезертиров и тех, кто не хочет выполнять преступные приказы", - сказал он.Марочко добавил, что если Киев будет задействовать такие же методы и далее, то "попыток атаковать наши позиции будет намного больше".
https://ria.ru/20221117/vsu-1832222763.html
луганск
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e3f7537e45c6fa0c2487f7bf7008521d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей марочко, луганск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганск, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:29 18.11.2022
 
В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных

Представитель ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ начали применять военно-полевые суды

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные начали применять военно-полевые суды для ликвидации дезертиров и тех, кто отказывается выполнять их приказы, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Украинская власть прибегает к таким методам, которые использовали фашисты – они направили в нашу зону ответственности военно-полевые суды", - сказал он в эфире Первого канала. Марочко уточнил, что суды состоят из представителей МВД, СБУ, военной прокуратуры, которых сопровождают "ребята в балаклавах и черной форменной одежде".
"Они приводят в исполнение приговоры на месте. Это, по сути, ликвидация дезертиров и тех, кто не хочет выполнять преступные приказы", - сказал он.
Марочко добавил, что если Киев будет задействовать такие же методы и далее, то "попыток атаковать наши позиции будет намного больше".
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 15:18Специальная военная операция на Украине
Резервисты ВСУ на Лисичанском направлении отказались выполнять приказ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала