https://ria.ru/20221118/vsu-1832434866.html
В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных
В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных - РИА Новости, 18.11.2022
В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных
Украинские военные начали применять военно-полевые суды для ликвидации дезертиров и тех, кто отказывается выполнять их приказы, сообщил офицер Народной милиции... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:29
2022-11-18T12:29
2022-11-18T12:29
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные начали применять военно-полевые суды для ликвидации дезертиров и тех, кто отказывается выполнять их приказы, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Украинская власть прибегает к таким методам, которые использовали фашисты – они направили в нашу зону ответственности военно-полевые суды", - сказал он в эфире Первого канала. Марочко уточнил, что суды состоят из представителей МВД, СБУ, военной прокуратуры, которых сопровождают "ребята в балаклавах и черной форменной одежде"."Они приводят в исполнение приговоры на месте. Это, по сути, ликвидация дезертиров и тех, кто не хочет выполнять преступные приказы", - сказал он.Марочко добавил, что если Киев будет задействовать такие же методы и далее, то "попыток атаковать наши позиции будет намного больше".
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных
Представитель ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ начали применять военно-полевые суды