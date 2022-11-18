https://ria.ru/20221118/vsu-1832434866.html

В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных

В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных - РИА Новости, 18.11.2022

В Луганске заявили о полевых судах у украинских военных

Украинские военные начали применять военно-полевые суды для ликвидации дезертиров и тех, кто отказывается выполнять их приказы, сообщил офицер Народной милиции... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:29

2022-11-18T12:29

2022-11-18T12:29

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские военные начали применять военно-полевые суды для ликвидации дезертиров и тех, кто отказывается выполнять их приказы, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Украинская власть прибегает к таким методам, которые использовали фашисты – они направили в нашу зону ответственности военно-полевые суды", - сказал он в эфире Первого канала. Марочко уточнил, что суды состоят из представителей МВД, СБУ, военной прокуратуры, которых сопровождают "ребята в балаклавах и черной форменной одежде"."Они приводят в исполнение приговоры на месте. Это, по сути, ликвидация дезертиров и тех, кто не хочет выполнять преступные приказы", - сказал он.Марочко добавил, что если Киев будет задействовать такие же методы и далее, то "попыток атаковать наши позиции будет намного больше".

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Кирилл Волков

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