https://ria.ru/20221118/viza-1832657656.html

За время визового режима право на въезд на Украину получили десять россиян

За время визового режима право на въезд на Украину получили десять россиян - РИА Новости, 18.11.2022

За время визового режима право на въезд на Украину получили десять россиян

За четыре месяца действия введенного Киевом визового режима с Россией 10 россиян получили право на пересечение украинской границы, визы были оформлены... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:43

2022-11-18T21:43

2022-11-18T21:43

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За четыре месяца действия введенного Киевом визового режима с Россией 10 россиян получили право на пересечение украинской границы, визы были оформлены зарубежными дипучреждениями, сообщает телеканал Hromadske со ссылкой на МИД Украины.Украина с 1 июля ввела визовый режим с Россией. Граждане РФ могут оформить украинские визы в визовых центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, сообщал украинский МИД. Владимир Зеленский 24 февраля в свете спецоперации России на Украине сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с РФ."За четыре месяца действия визового режима с РФ право на въезд на Украину получили 10 россиян. Визы россиянам оформили зарубежные дипломатические учреждения Украины. Об этом по запросу Hromadske сообщили в МИД Украины", - сообщает канал.По его информации, единственный вариант для российских граждан, которые желают получить украинскую визу, – обращаться в посольства или консульства Украины в третьих странах.Ранее Зеленский в ответе на петицию с призывом запретить россиянам въезд на Украину в течение 50 лет заявил, что властям страны предложено "продолжить соответствующую работу" с учетом необходимости "защиты национальных интересов".

https://ria.ru/20220623/viza-1797603854.html

https://ria.ru/20220619/vizy-1796561268.html

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