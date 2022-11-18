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Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор" - РИА Новости, 18.11.2022
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Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор"
Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор" - РИА Новости, 18.11.2022
Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор"
В России зарегистрировали вакцину для профилактики оспы "ОртопоксВак", разработанную специалистами научного центра "Вектор", следует из данных госреестра... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:45
2022-11-18T15:07
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали вакцину для профилактики оспы "ОртопоксВак", разработанную специалистами научного центра "Вектор", следует из данных госреестра лекарственных средств.Препарат предназначен для профилактики оспы у людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцина подходит и для тех, кто подвергается риску заражения, к примеру, работает с оспой животных или проживает в регионах с высоким уровнем заболеваемости инфекцией.Пятого октября Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для лечения оспы НИОХ-14, разработанный научным центром "Вектор". Как уточнили в ведомстве, преимущество лекарства — низкая токсичность и небольшая эффективная доза.
https://ria.ru/20221005/ospa-1821781856.html
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здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
10:45 18.11.2022 (обновлено: 15:07 18.11.2022)
 
Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор"

Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор" "ОртопоксВак"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали вакцину для профилактики оспы "ОртопоксВак", разработанную специалистами научного центра "Вектор", следует из данных госреестра лекарственных средств.

"ОртопоксВак Вакцина" для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций на основе вируса осповакцины живая культуральная. Дата регистрации: 11.11.2022", — сказано в документе.

Препарат предназначен для профилактики оспы у людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцина подходит и для тех, кто подвергается риску заражения, к примеру, работает с оспой животных или проживает в регионах с высоким уровнем заболеваемости инфекцией.
Пятого октября Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для лечения оспы НИОХ-14, разработанный научным центром "Вектор". Как уточнили в ведомстве, преимущество лекарства — низкая токсичность и небольшая эффективная доза.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Здоровье - ОбществоОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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