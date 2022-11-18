https://ria.ru/20221118/vaktsina-1832402997.html
Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор"
Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор" - РИА Новости, 18.11.2022
Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор"
В России зарегистрировали вакцину для профилактики оспы "ОртопоксВак", разработанную специалистами научного центра "Вектор", следует из данных госреестра... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:45
2022-11-18T10:45
2022-11-18T15:07
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали вакцину для профилактики оспы "ОртопоксВак", разработанную специалистами научного центра "Вектор", следует из данных госреестра лекарственных средств.Препарат предназначен для профилактики оспы у людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцина подходит и для тех, кто подвергается риску заражения, к примеру, работает с оспой животных или проживает в регионах с высоким уровнем заболеваемости инфекцией.Пятого октября Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для лечения оспы НИОХ-14, разработанный научным центром "Вектор". Как уточнили в ведомстве, преимущество лекарства — низкая токсичность и небольшая эффективная доза.
https://ria.ru/20221005/ospa-1821781856.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
10:45 18.11.2022 (обновлено: 15:07 18.11.2022)
Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор"
Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор" "ОртопоксВак"