https://ria.ru/20221118/vaktsina-1832402997.html

Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор"

Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор" - РИА Новости, 18.11.2022

Минздрав зарегистрировал вакцину от оспы центра "Вектор"

В России зарегистрировали вакцину для профилактики оспы "ОртопоксВак", разработанную специалистами научного центра "Вектор", следует из данных госреестра... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:45

2022-11-18T10:45

2022-11-18T15:07

здоровье - общество

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали вакцину для профилактики оспы "ОртопоксВак", разработанную специалистами научного центра "Вектор", следует из данных госреестра лекарственных средств.Препарат предназначен для профилактики оспы у людей в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцина подходит и для тех, кто подвергается риску заражения, к примеру, работает с оспой животных или проживает в регионах с высоким уровнем заболеваемости инфекцией.Пятого октября Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для лечения оспы НИОХ-14, разработанный научным центром "Вектор". Как уточнили в ведомстве, преимущество лекарства — низкая токсичность и небольшая эффективная доза.

https://ria.ru/20221005/ospa-1821781856.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)