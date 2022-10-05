https://ria.ru/20221005/ospa-1821781856.html

Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы

Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы - РИА Новости, 05.10.2022

Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор", следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:45

2022-10-05T17:45

2022-10-05T18:17

общество

россия

оспа

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

оспа обезьян

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.В показаниях к применению отмечается, что препарат можно использовать для лечения взрослых пациентов от инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, вирусом оспы обезьян, а также вирусом коровьей оспы.Противопоказаниями для применения: гиперчувствительность к компонентам лекарства, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Его также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.По принципу действия НИОХ-14 — ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.

https://ria.ru/20220820/ospa-1810900240.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, оспа, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", оспа обезьян, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз