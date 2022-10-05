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Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы - РИА Новости, 05.10.2022
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Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы
Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы - РИА Новости, 05.10.2022
Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор", следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:45
2022-10-05T18:17
общество
россия
оспа
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
оспа обезьян
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.В показаниях к применению отмечается, что препарат можно использовать для лечения взрослых пациентов от инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, вирусом оспы обезьян, а также вирусом коровьей оспы.Противопоказаниями для применения: гиперчувствительность к компонентам лекарства, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Его также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.По принципу действия НИОХ-14 — ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.
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общество, россия, оспа, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", оспа обезьян, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз
Общество, Россия, Оспа, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", Оспа обезьян, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ
17:45 05.10.2022 (обновлено: 18:17 05.10.2022)
 
Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы

Зарегистрирован первый российский препарат против оспы, он разработан в центре "Вектор"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Сотрудник в лаборатории центра вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник в лаборатории центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы НИОХ-14, разработанный специалистами ГНЦ "Вектор", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

"Торговое наименование: НИОХ-14. Дата государственной регистрации 04.10.2022", — говорится в документе.

В показаниях к применению отмечается, что препарат можно использовать для лечения взрослых пациентов от инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, вирусом оспы обезьян, а также вирусом коровьей оспы.
Противопоказаниями для применения: гиперчувствительность к компонентам лекарства, непереносимость лактозы, дефицит лактозы, беременность и период грудного вскармливания. Его также нельзя применять для лечения детей в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, уточняется в инструкции.
По принципу действия НИОХ-14 — ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь, по крайней мере, еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.
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ОбществоРоссияОспаГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Оспа обезьянЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
 
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