Рейтинг@Mail.ru
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832388413.html
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации - РИА Новости, 18.11.2022
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации
Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, начиная с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:21
2022-11-18T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей марченко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823040586_0:23:3081:1756_1920x0_80_0_0_b34aa8d875f9bed751524873346111a9.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, начиная с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству Bloomberg.Он уточнил, что сумма может быть и больше.Сейчас дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц, но в следующем году власти надеются сократить показатель до трех миллиардов долларов в месяц, заключил Марченко.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.С 10 октября российская армия наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823040586_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_52e63416b6e8bac80294136415393476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей марченко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Марченко, Вооруженные силы РФ
09:21 18.11.2022 (обновлено: 10:31 18.11.2022)
 
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации

Глава Минфина Марченко оценил ущерб инфраструктуре Украины в сто миллиардов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyПешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, начиная с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству Bloomberg.
Он уточнил, что сумма может быть и больше.

"Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются", — добавил министр.

Сейчас дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц, но в следующем году власти надеются сократить показатель до трех миллиардов долларов в месяц, заключил Марченко.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
С 10 октября российская армия наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00
Началась новая стадия демонтажа Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей МарченкоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала