https://ria.ru/20221118/ukraina-1832388413.html

В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации

В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации - РИА Новости, 18.11.2022

В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации

Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, начиная с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:21

2022-11-18T09:21

2022-11-18T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей марченко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, начиная с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству Bloomberg.Он уточнил, что сумма может быть и больше.Сейчас дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц, но в следующем году власти надеются сократить показатель до трех миллиардов долларов в месяц, заключил Марченко.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.С 10 октября российская армия наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сергей марченко, вооруженные силы рф