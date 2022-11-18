09:21 18.11.2022 (обновлено: 10:31 18.11.2022)
В Киеве оценили ущерб инфраструктуре Украины с начала спецоперации
Глава Минфина Марченко оценил ущерб инфраструктуре Украины в сто миллиардов долларов
© AP Photo / Efrem LukatskyПешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины, начиная с февраля, можно оценить в 100 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Сергей Марченко агентству Bloomberg.
Он уточнил, что сумма может быть и больше.
"Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются", — добавил министр.
Сейчас дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц, но в следующем году власти надеются сократить показатель до трех миллиардов долларов в месяц, заключил Марченко.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
С 10 октября российская армия наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
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