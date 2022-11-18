https://ria.ru/20221118/tulyaremiya-1832593437.html

На Ставрополье число заражений туляремией возросло до 18

На Ставрополье число заражений туляремией возросло до 18 - РИА Новости, 18.11.2022

На Ставрополье число заражений туляремией возросло до 18

Число случаев туляремии возросло до 18 в Ставропольском крае, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:21

2022-11-18T18:21

2022-11-18T18:21

происшествия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ставрополькрайводоканал

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 18 ноя - РИА Новости. Число случаев туляремии возросло до 18 в Ставропольском крае, сообщает минздрав региона.Ранее минздрав сообщал, что, по данным на 11 ноября, восемь человек в Петровском округе госпитализированы с диагнозом туляремия. Отмечалось, что угрозы распространения заболевания нет.В крае имеется 54,1 тысячи доз вакцины против туляремии, в Петровском округе на начало ноября привиты 7,4 тысячи человек, добавили в ведомстве.Как сообщил временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Александр Бабыкин, "Ставрополькрайводоканал" в селе Сухая Буйвола, где был обнаружен источник болезни, проводит гиперхлорирование водопроводной воды."Проведена дезинфекция водоисточников и водопроводных сетей. Особое внимание уделено источникам воды. Расчищены сами каптажи, а также зоны санитарной охраны. Несколько раз в сутки берутся лабораторные пробы воды. По рекомендации Роспотребнадзора введено временное ограничение на употребление водопроводной воды для питья и приготовления пищи. В село Сухая Буйвола питьевая вода ежедневно подвозится автоцистернами", - написал Бабыкин в своём Telegram-канале.По его словам, также по рекомендации Роспотребнадзора была приостановлена работа детского сада в селе Сухая Буйвола. "В целях профилактики во всех образовательных организациях проведена дополнительная дератизационная обработка помещений. В учреждениях соблюдается питьевой режим: кипяченая или бутилированная вода. Среди населения проводится разъяснительная работа по профилактике заболевания и иммунизации", - подчеркнул он.Туляремия - инфекция, которая характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов. Передается человеку после контакта с животными или через зараженную пищу и воду.

https://ria.ru/20221118/koronavirus-1832422667.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ставрополькрайводоканал, ставропольский край