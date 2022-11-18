https://ria.ru/20221118/tserkov-1832496099.html

Патриарх Кирилл призвал хранить Церковь от расколов

Патриарх Кирилл призвал хранить Церковь от расколов - РИА Новости, 18.11.2022

Патриарх Кирилл призвал хранить Церковь от расколов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церковную молодежь бороться с попытками расколоть Русскую православную церковь и внести в ее жизнь "бездумное... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:51

2022-11-18T14:51

2022-11-18T15:09

патриарх кирилл (владимир гундяев)

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церковную молодежь бороться с попытками расколоть Русскую православную церковь и внести в ее жизнь "бездумное реформаторство", периоды которого уже бывали в ее истории.Патриарх 18 октября возглавил актовый день Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), который в 2022 году отмечает свое тридцатилетие. Он совершил литургию в университетском храме равноапостольного князя Владимира в Лиховом переулке, и прочел там проповедь."Вам предстоит нести свидетельство о Господе, о Церкви, о своих христианских убеждениях, на большей части ХХI века, когда уже никого из нас, людей старшего поколения, не будет. И вы должны подхватить эту особую, важную в своем преемстве эстафету, чтобы и через 10, 20, 50, 60 лет оставаться верными свидетелями подвига мучеников и исповедников, верными свидетелями своей веры неизвестно в каких будущих условиях, чтобы вы всегда хранили веру в сердце, любили Церковь, боролись со всякими попытками разделений, искажений, бездумного реформаторства и всего прочего, через что наша Церковь прошла и осталась единой", – сказал патриарх после литургии, обращаясь к церковной молодежи и приведя в пример прикрывавшихся решениями Поместного собора 1917-18 годов раскольников-"обновленцев".Он подчеркнул, что молится о том, чтобы нынешнее поколение церковной молодежи было достойным подвигов своих предшественников.Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, ставший впоследствии ПСТГУ, был создан в 1992 году по инициативе группы московских священников – протоиереев Владимира Воробьева, Аркадия Шатова (ныне – епископа Верейского Пантелеймона), Димитрия Смирнова, Александра Салтыкова, Валентина Асмуса и других на базе богословско-катехизаторских курсов, ранее организованных в Москве ими же и протоиереем Глебом Каледой. Выпускники ПСТГУ получают государственные дипломы, защищают кандидатские и докторские диссертации и получают ученые степени, утверждаемые ВАК. За 30 лет работы университет выпустил более 10 тыс. специалистов в области теологии, церковного искусства, церковного пения, религиоведения, истории, филологии, педагогики, социальной работы, культурологии, туризма, экономики, социологии и математики.

https://ria.ru/20221114/lavra-1831339868.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), москва, русская православная церковь, владимир воробьев, религия, общество, россия