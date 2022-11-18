https://ria.ru/20221118/trevoga-1832663805.html

В Никополе Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога

В Никополе Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 18.11.2022

В Никополе Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога

В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T22:43

2022-11-18T22:43

2022-11-18T22:43

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины."Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.30", - говорится в сообщении минцифры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221118/protest-1832651252.html

украина

днепропетровская область

харьков

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в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, харьков, вооруженные силы рф