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В Никополе Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога
В Никополе Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 18.11.2022
В Никополе Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога
В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:43
2022-11-18T22:43
2022-11-18T22:43
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Никополе Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины."Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.30", - говорится в сообщении минцифры.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Никополе Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога
Минцифры Украины: воздушная тревога прозвучала в Никополе Днепропетровской области