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Суд арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 18.11.2022
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Суд арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
Суд арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле - РИА Новости, 18.11.2022
Суд арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
Суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города, сообщило в пятницу агентство Anadolu. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:48
2022-11-18T14:48
в мире
стамбул
сулейман сойлу
турция
африн
взрыв в центре стамбула
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КАИР, 18 ноя – РИА Новости. Суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города, сообщило в пятницу агентство Anadolu.В четверг сообщалось, что прокуратура Стамбула завершила допрос 17 подозреваемых и потребовала их арестовать.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Семнадцать подозреваемых в причастности к теракту, в том числе (предполагаемая исполнитель теракта - ред.) Ахлям аль-Башир, арестованы", - сообщило агентство.Всего в рамках дела в качестве подозреваемых фигурируют 49 человек, прокуратура запретила покидать страну 29 из них.Арестованным предъявлены обвинения по статьям "умышленное убийство", "умышленное покушение на убийство", "осуществление помощи убийце", "нарушение целостности и суверенитета государства", отмечает агентство.Сама аль-Башир заявила в ходе допроса через переводчика, что якобы оставила сумку с бомбой по указу сообщника и разглядывала флаконы с духами в магазине, когда прогремел взрыв, после чего убежала и поймала такси. Взрыв она увидела лишь на фотографиях, которые показал ей таксист, утверждает обвиняемая.
https://ria.ru/20221117/terroristka-1832122689.html
https://ria.ru/20221116/terakt-1831817425.html
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в мире, стамбул, сулейман сойлу, турция, африн, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Сулейман Сойлу, Турция, Африн, Взрыв в центре Стамбула
14:48 18.11.2022
 
Суд арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкЖители Стамбула несут цветы к месту теракта на центральной пешеходной улице Истикляль
Жители Стамбула несут цветы к месту теракта на центральной пешеходной улице Истикляль - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Жители Стамбула несут цветы к месту теракта на центральной пешеходной улице Истикляль. Архивное фото
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КАИР, 18 ноя – РИА Новости. Суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города, сообщило в пятницу агентство Anadolu.
В четверг сообщалось, что прокуратура Стамбула завершила допрос 17 подозреваемых и потребовала их арестовать.
На месте взрыва в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 09:37
Подозреваемая в теракте в Стамбуле рассказала подробности о взрыве
Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Семнадцать подозреваемых в причастности к теракту, в том числе (предполагаемая исполнитель теракта - ред.) Ахлям аль-Башир, арестованы", - сообщило агентство.
Всего в рамках дела в качестве подозреваемых фигурируют 49 человек, прокуратура запретила покидать страну 29 из них.
Сотрудники правоохранительных органов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:53
Эрдоган пообещал горькую участь организаторам теракта в Стамбуле
Арестованным предъявлены обвинения по статьям "умышленное убийство", "умышленное покушение на убийство", "осуществление помощи убийце", "нарушение целостности и суверенитета государства", отмечает агентство.
Сама аль-Башир заявила в ходе допроса через переводчика, что якобы оставила сумку с бомбой по указу сообщника и разглядывала флаконы с духами в магазине, когда прогремел взрыв, после чего убежала и поймала такси. Взрыв она увидела лишь на фотографиях, которые показал ей таксист, утверждает обвиняемая.
Мемориал жертвам теракта в Стамбуле
© AFP 2022 / Yasin Akgul

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Улицу вновь открыли для пешеходов.

Люди у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

Люди скорбят на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AP Photo / Khalil Hamra

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
 
В миреСтамбулСулейман СойлуТурцияАфринВзрыв в центре Стамбула
 
 
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