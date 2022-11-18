Суд арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

КАИР, 18 ноя – РИА Новости. Суд в Стамбуле арестовал 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре города, сообщило в пятницу агентство Anadolu.В четверг сообщалось, что прокуратура Стамбула завершила допрос 17 подозреваемых и потребовала их арестовать.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Семнадцать подозреваемых в причастности к теракту, в том числе (предполагаемая исполнитель теракта - ред.) Ахлям аль-Башир, арестованы", - сообщило агентство.Всего в рамках дела в качестве подозреваемых фигурируют 49 человек, прокуратура запретила покидать страну 29 из них.Арестованным предъявлены обвинения по статьям "умышленное убийство", "умышленное покушение на убийство", "осуществление помощи убийце", "нарушение целостности и суверенитета государства", отмечает агентство.Сама аль-Башир заявила в ходе допроса через переводчика, что якобы оставила сумку с бомбой по указу сообщника и разглядывала флаконы с духами в магазине, когда прогремел взрыв, после чего убежала и поймала такси. Взрыв она увидела лишь на фотографиях, которые показал ей таксист, утверждает обвиняемая.
Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Семнадцать подозреваемых в причастности к теракту, в том числе (предполагаемая исполнитель теракта - ред.) Ахлям аль-Башир, арестованы", - сообщило агентство.
Всего в рамках дела в качестве подозреваемых фигурируют 49 человек, прокуратура запретила покидать страну 29 из них.
Арестованным предъявлены обвинения по статьям "умышленное убийство", "умышленное покушение на убийство", "осуществление помощи убийце", "нарушение целостности и суверенитета государства", отмечает агентство.
Сама аль-Башир заявила в ходе допроса через переводчика, что якобы оставила сумку с бомбой по указу сообщника и разглядывала флаконы с духами в магазине, когда прогремел взрыв, после чего убежала и поймала такси. Взрыв она увидела лишь на фотографиях, которые показал ей таксист, утверждает обвиняемая.
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