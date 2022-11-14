https://ria.ru/20221114/stambul-1831328444.html

Мемориал жертвам теракта в Стамбуле

Мемориал жертвам теракта в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022

Мемориал жертвам теракта в Стамбуле

На туристической улице Истикляль в центре Стамбула воскресным днем прогремел взрыв, погибли шесть человек, более 80 пострадали. Власти Турции расценили... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:25

2022-11-14T13:25

2022-11-14T13:25

фото

стамбул

взрыв в центре стамбула

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На туристической улице Истикляль в центре Стамбула воскресным днем прогремел взрыв, погибли шесть человек, более 80 пострадали. Власти Турции расценили случившееся как теракт. Жители города несут к месту трагедии цветы. Стихийный мемориал — в фотоленте Ria.ru.

стамбул

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