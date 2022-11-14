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Мемориал жертвам теракта в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
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Мемориал жертвам теракта в Стамбуле
Мемориал жертвам теракта в Стамбуле - РИА Новости, 14.11.2022
Мемориал жертвам теракта в Стамбуле
На туристической улице Истикляль в центре Стамбула воскресным днем прогремел взрыв, погибли шесть человек, более 80 пострадали. Власти Турции расценили... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:25
2022-11-14T13:25
фото
стамбул
взрыв в центре стамбула
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На туристической улице Истикляль в центре Стамбула воскресным днем прогремел взрыв, погибли шесть человек, более 80 пострадали. Власти Турции расценили случившееся как теракт. Жители города несут к месту трагедии цветы. Стихийный мемориал — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, стамбул, взрыв в центре стамбула
Фото, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула
13:25 14.11.2022
 

Мемориал жертвам теракта в Стамбуле

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На туристической улице Истикляль в центре Стамбула воскресным днем прогремел взрыв, погибли шесть человек, более 80 пострадали. Власти Турции расценили случившееся как теракт. Жители города несут к месту трагедии цветы. Стихийный мемориал — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2022 / Yasin Akgul

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Улицу вновь открыли для пешеходов.

Люди у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

Люди скорбят на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AP Photo / Khalil Hamra

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
 
ФотоСтамбулВзрыв в центре Стамбула
 
 
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