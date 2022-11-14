Мемориал жертвам теракта в Стамбуле
В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.
Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.
Улицу вновь открыли для пешеходов.
На месте трагедии образовался стихийный мемориал.
На месте трагедии образовался стихийный мемориал.
Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.
Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.
Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.
По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.
По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.
Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.
Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.