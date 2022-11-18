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Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы - РИА Новости, 18.11.2022
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Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы
Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы - РИА Новости, 18.11.2022
Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы
Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, критического обрушения не произошло, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:35
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экономика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, критического обрушения не произошло, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Также он отметил, что подавляющее большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации. Кроме того, происходит постепенное восстановление прибыльности предприятий, в том числе финансового сектора, где произошел наиболее существенный обвал прибыли.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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экономика, сергей собянин, москва
Экономика, Сергей Собянин, Москва
07:35 18.11.2022 (обновлено: 11:22 18.11.2022)
 
Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы

Мэр Москвы Собянин сообщил о стабилизации экономики столицы после пандемии и кризисов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, критического обрушения не произошло, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"(Экономика) стабилизировалась – это же не значит, что все блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце…, никакого ужаса не произошло", - сказал Собянин.
Также он отметил, что подавляющее большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации. Кроме того, происходит постепенное восстановление прибыльности предприятий, в том числе финансового сектора, где произошел наиболее существенный обвал прибыли.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
Собянин об экономике Москвы: Чувствуем себя достаточно уверенно - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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ЭкономикаСергей СобянинМосква
 
 
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