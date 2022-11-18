https://ria.ru/20221118/stabilizatsiya-1832377386.html
Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы
Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы - РИА Новости, 18.11.2022
Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы
Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, критического обрушения не произошло, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T07:35
2022-11-18T07:35
2022-11-18T11:22
экономика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов, критического обрушения не произошло, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Также он отметил, что подавляющее большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации. Кроме того, происходит постепенное восстановление прибыльности предприятий, в том числе финансового сектора, где произошел наиболее существенный обвал прибыли.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
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экономика, сергей собянин, москва
Экономика, Сергей Собянин, Москва
07:35 18.11.2022 (обновлено: 11:22 18.11.2022)
Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы
Мэр Москвы Собянин сообщил о стабилизации экономики столицы после пандемии и кризисов