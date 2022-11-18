Собянин сообщил о стабилизации экономики Москвы

"(Экономика) стабилизировалась – это же не значит, что все блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце…, никакого ужаса не произошло", - сказал Собянин.