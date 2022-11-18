https://ria.ru/20221118/sobyanin-1832400391.html

Сергей Собянин: инвестиции ушедших иностранных компаний остались в Москве

Сергей Собянин: инвестиции ушедших иностранных компаний остались в Москве - РИА Новости, 18.11.2022

Сергей Собянин: инвестиции ушедших иностранных компаний остались в Москве

О ситуации с экономикой города, о бизнес-климате после ухода иностранных брендов, о том, когда начнется сборка автомобилей "Москвич", а также о заболеваемости... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:00

2022-11-18T11:00

2022-11-18T11:05

интервью - авторы

интервью

сергей собянин

москва

дмитрий киселев

московская городская дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832406223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ddccadb88b009a3282af7f9ad1c1f12.jpg

О ситуации с экономикой города, о бизнес-климате после ухода иностранных брендов, о том, когда начнется сборка автомобилей "Москвич", а также о заболеваемости коронавирусом во второй части интервью РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Беседовали Дмитрий Киселев и Мария Зыбина.– Вы ранее говорили, что наша экономика стабилизировалась после пандемии и последующих кризисов. При этом в бюджете заложены заимствования. На какие цели?– Стабилизировалась – это же не значит, что все блестяще. Конечно, сложности есть в экономике. Было бы странно их отрицать. Но никакого обрушения, которое там прогнозировали отдельные эксперты, скажем так, в феврале месяце, в марте месяце, ужас-ужас, никакого ужаса не произошло. Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее такой явный. Поэтому мы, с точки зрения бюджета, чувствуем себя достаточно уверенно. А тот дефицит, который мы перекрываем заимствованиями, ну, скорее всего, он технический характер носит. Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований. Но если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки Москвы минимальный.– А как в целом изменился бизнес-климат города после ухода целого ряда иностранных компаний?– Вы знаете, конечно, неприятная история, когда такое количество инвесторов уходит из города. Но должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями. Подавляющее большинство. Это и пищевая промышленность, и фармацевтика, и производство высокотехнологичных товаров. Единственная пока ниша, которая действительно является проблемной – это автомобилестроение. С уходом "Рено" "Москвич" находится на простое. Но уже на следующей неделе он начнет первую сборку. И в следующем году, надеюсь, выйдет уже на параметры объемов работы сопоставимыми до того периода, когда там было "Рено". А через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей.– То есть скоро можно ждать уже первых автомобилей с "Москвича"?– Скоро. На следующей неделе (смеется).– Вообще растет ли спрос на товары, произведенные в Москве?– Растет, потому что импорт, особенно европейский, значительно сократился. Естественно, он начал заполняться продукцией отечественных производителей. Но этот рост от 5-7% и до 50% в разных сегментах.– Это рост чего?– Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании, и так далее. Во всех сегментах мы наблюдаем рост отечественных производителей.– То есть фактически уход иностранных инвесторов…– Уход иностранных инвесторов создал возможности для отечественных, создал ниши, где очень быстро начали заполняться отечественными товарами. И вот, когда мы первое время встречались с нашими предпринимателями, мы встречались уже практически в таком режиме онлайн, в постоянном режиме, проводя секторальные рабочие группы разных видов промышленности, мы везде слышали беспокойство, волнение и так далее. Оно не было массовым, но, тем не менее, чувствовалось напряжение. Вот практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально.– Не было бы счастья, да несчастье помогло, фактически.– Но ничего, наверно, в этом хорошего нет, но, в конце концов, это выбор зарубежных инвесторов. Когда они уходили с наших площадок, их инвестиции остались в городе.– Немножко меняя тему, Мосгордума недавно приняла бюджет на следующие три года с сохранением высоких затрат на социальную политику. Насколько она востребована москвичами?– Всегда у нас бюджет сформирован так, что большая часть расходов бюджета направлена именно на социальную политику. Имею в виду здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее. Конечно, это востребованное направление, крайне востребованное. Мы не останавливаем развитие здравоохранения. Вы видите, какими активными, быстрыми темпами обновляется и наша амбулаторная сеть, реконструируются поликлиники, строятся новые, строятся новые корпуса больниц, стационаров, обновляется оборудование, новые технологии появляются, сколько новых школ, детских садов появляется, новые технологии обучения в школах и так далее. И, конечно, мы не должны забывать о людях старшего поколения, которым требуется предметная социальная защита. Мы не уменьшаем, а наоборот, увеличиваем эти расходы.– А что с ковидом в Москве сейчас?– Как-то ковид отошел на второй план, но есть конечно небольшой объем заболеваний, от 500 до тысячи человек, это минимальные значения, по сути дела, за все предыдущие периоды с учетом того, что тяжесть заболеваний, она тоже стала значительно меньше. Можно считать, что сегодня ситуация более-менее спокойная. Посмотрим, что будет дальше. Впереди осенне-зимний период, конечно, наверное, какие-то осложнения будут, но мы готовы с этим бороться.– А что с ковидной амнистией, сколько штрафов уже вернули?– Хороший вопрос. Когда мы вводили жесткую систему регулирования и штрафные санкции для тех, кто нарушает нормы, которые были, и ограничения установленные, они были установлены не для того, чтобы собрать побольше штрафов, а для того, чтобы спасти людей, оградить тех, кто болеет, от здоровых, не дать им заразиться, не обрушить систему здравоохранения, дать возможность спокойно пройти пиковое значение. Это важная, сложная, конечно, и неприятная работа. Поэтому, когда мы прошли основные проблемы и основные периоды эпидемии, то приняли решение вернуть эти деньги людям. И на сегодняшний день порядка 35 тысяч штрафов мы вернули и людям, и организациям. Еще раз подчеркиваю, что это было сделано в тот период времени не для того, чтобы обидеть людей или наполнить бюджет. В этом никакой необходимости не было. Это для того, чтобы спасти жизни других людей.Первую часть интервью читайте здесь >>

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экономика, отечественные производители, уход иностранных инвесторов – интервью Собянина Дмитрию Киселеву Экономика, отечественные производители, уход иностранных инвесторов – интервью Собянина Дмитрию Киселеву 2022-11-18T11:00 true PT7M21S

Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно" Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно" 2022-11-18T11:00 true PT0M26S

Собянин о работе "Москвича" и планах по запуску новой платформы электромобилей Собянин о работе "Москвича" и планах по запуску новой платформы электромобилей 2022-11-18T11:00 true PT0M26S

Собянин о росте спроса на отечественные товары в Москве Собянин о росте спроса на отечественные товары в Москве 2022-11-18T11:00 true PT0M48S

Собянин об уходе иностранных инвесторов: "Большинство ниш заполнено отечественными предпринимателями" Собянин об уходе иностранных инвесторов: "Большинство ниш заполнено отечественными предпринимателями" 2022-11-18T11:00 true PT0M21S

Собянин: инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе Собянин: инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе 2022-11-18T11:00 true PT0M16S

"Минимальные значения за все предыдущие периоды" – Собянин о числе заболевших ковидом "Минимальные значения за все предыдущие периоды" – Собянин о числе заболевших ковидом 2022-11-18T11:00 true PT0M34S

"Для того, чтобы спасти людей" – Собянин о причинах штрафов для нарушителей ковидного режима "Для того, чтобы спасти людей" – Собянин о причинах штрафов для нарушителей ковидного режима 2022-11-18T11:00 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - авторы, интервью, сергей собянин, москва, дмитрий киселев, московская городская дума, видео