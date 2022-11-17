https://ria.ru/20221117/sobyanin-1832119501.html

Сергей Собянин: 90% москвичей должны иметь метро в шаговой доступности

Сергей Собянин: 90% москвичей должны иметь метро в шаговой доступности - РИА Новости, 17.11.2022

Сергей Собянин: 90% москвичей должны иметь метро в шаговой доступности

О первой платной дороге в Москве, о концепции строительства новых направлений метро и Московских центральных диаметров и в целом о том, как дальше будет... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:30

2022-11-17T10:30

2022-11-17T11:18

интервью

сергей собянин

дмитрий киселев

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

московское центральное кольцо (мцк)

домодедово (аэропорт)

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О первой платной дороге в Москве, о концепции строительства новых направлений метро и Московских центральных диаметров и в целом о том, как дальше будет развиваться транспортная сеть столицы в первой части интервью РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Беседовали Дмитрий Киселев и Мария Зыбина.– Сергей Семенович, Московский скоростной диаметр – гордость, фактически, Москвы. Какова степень готовности?– Вы знаете, мы последние годы много, что сделали по развитию транспорта, огромное количество реконструированных дорог, развязок, практически вся улично-дорожная сеть Москвы обновлена за эти годы – это гигантский труд. Но помимо этого, конечно, мы работали над серьезными крупными магистральными проектами. Это Северо-Западная хорда, это Южная рокада, это Северо-Восточная хорда и Юго-Восточная хорда. Так вот, Северо-Восточная хорда, по мере вызревания этого проекта, понимания его значимости, по сути дела реорганизована в скоростной диаметр, в котором нет ни одного светофора. Который пересекает огромное количество магистральных дорог Москвы, вылетных магистралей, где везде созданы развязки, комфортные для переезда. Это мегапроект, действительно, по своей сложности, сопоставим со МКАДом. Конечно, значительно больше, чем Третье транспортное кольцо по количеству инженерных сооружений, эстакад, мостов, тоннелей и так далее. И для чего он создан? Для того, чтобы разгрузить МКАД, разгрузить Третье транспортное кольцо. Самое главное, чтобы люди не ехали в центр города и отсюда потом разъезжались по другим магистралям, чтобы вывести поток за границы центра. И плюс к тому – соединение двух магистралей. Это М-11 – Санкт-Петербург, и М-12, которая ведет на Казань новая дорога. Там М-11 с Бусиновской развязкой превращается дальше в платную дорогу, М-12, надеюсь, что в следующем году тоже подойдет уже к нашему скоростному диаметру, и таким образом эти две магистрали объединятся. Ну, и Юго-Восточная хорда – это будет, по сути дела, южный участок скоростной магистрали, который уйдет на Симферопольское направление – Варшавка, Симферопольское шоссе, на юг Москвы. Это, конечно, самое сложное из всего, что мы делали в Москве, потому что она, практически, вся висит в воздухе. Огромное количество пересечения железных дорог, автомобильных дорог, но тем не менее, она соединит весь юг и север. С севера на юг можно будет проехать без единого светофора.– По второму этажу, фактически, да?– Да. Это экологически важный проект, да и перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. Процентов на 20 уменьшатся выбросы от автомобильного транспорта, увеличится скорость. И если посмотреть на этот контур, помните, в свое время рассказывали про Четвертое транспортное кольцо? Такой несбыточный проект. Так вот, эти вот хорды – Северо-Западная хорда и Южная рокада, которая тоже достраивается уже в следующем году, она большую часть построена, и скоростной диаметр, по сути дела, вот, смотрите, они образуют, Четвертое транспортное кольцо. Но при этом она выполняет более значимую функцию, потому что она не просто по кольцу запускает машины, а дает возможность с одного конца города в другой проехать без заезда в центр, с выездом из города.– Это будет платная дорога в Москве?– Нет, для москвичей и жителей Московской области она будет бесплатной. Она будет платной только для тех, кто двигается по этим большим магистралям платным насквозь через Московский регион. То есть, это транзитный транспорт. Для чего мы это делаем? Вы знаете, что построен еще огромный проект – это ЦКАД вокруг Москвы. ЦКАД платный. Если мы срежем дорогу через наш скоростной диаметр, то все машины ЦКАДа окажутся в городе. Этого не нужно. То есть, мы не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы правильно распределить потоки. Транзитный транспорт должен идти все-таки по окружным дорогам, а не через город.– То есть, как вы будете просеивать машины, которые транзитом?– Мы знаем, как это делать, как просеивать.– Да?– Да.– Хорошо.– Это не какие-то шлагбаумы, это система видеонаблюдения умная. Управление дорогами и выписывание соответствующих штрафов, либо платежных документов.– То есть, по номерам практически?– Да. Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД и какая выехала, и где она проехала.– То есть, искусственный интеллект?– Да. Это система искусственного интеллекта. Это интеллектуальная система управления движением.– Будут ли другие платные дороги в городе?– Давайте, будем так считать, это не платная дорога для москвичей, это частично платная для транзитников. Что можно считать ее платной я бы не сказал. Единственная платная дорога, которая у нас реально появится, полностью платная дорога – это дублер Кутузовского проспекта, северный дублер Кутузовского проспекта. Это дорога, которая строится полностью за счет частных инвестиций. Естественно, что она должна быть окупаемой. Эта дорога, надеюсь, будет построена в конце 2023 года. Это дорога, которая соединит платную дорогу – северный обход Одинцово с выходом на Минское шоссе. Она на Молодогвардейской соединится на развязке и придет к "Сити".– Если говорить, ну это второй этаж – эта такая воздушная дорога. Вот, как вы сказали, есть подземное метро, прежде всего. Когда-то так же при вас, Сергей Семенович, в вашу бытность мэром Москва была чемпионом мира по строительству станций метро. Как сейчас? Темпы сохраняются?– Да, конечно. Но у нас нет задачи бить рекорды или становиться чемпионами. Никакой такой задачи вообще не существует. Существует задача обеспечить москвичей, растущее население Москвы, надежным, комфортным и быстрым транспортом. Поэтому, задачи, которые мы реализовали, они, конечно, были на пределе возможностей. Почему? Потому что транспортная система Москвы, стало очевидно уже в 2010 году, что она катастрофически отстает от потребностей города, от растущего города, от того, что уже было построено. От количества машин, которые здесь. Конечно, стояла задача, чтобы часть автомобилистов пересела на более комфортный и быстрый транспорт. Поэтому, главная задача была – строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом – те участки, которые уже запущены ( от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской" – ред.) , и красным цветом – это те участки, которые находятся в строительстве (от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской" – ред.), но они уже на 90% построены, в ближайшее время мы будем осуществлять технические пуски отдельных участков таким образом, чтобы после Нового года, в первом квартале, уже запустить движение с пассажирами.– А можно ли говорить о какой-либо концепции развития столичного метро?– Конечно.– В чем она? Как бы вы ее сформулировали?– Концепция развития столичного метро, она в том, чтобы доступность ее была максимальной, чтобы все горожане, наибольшее их количество, 90% имели доступность метро, шаговую доступность. Это главная задача.– Чтобы в любой точке Москвы метро, фактически, было в шаговой доступности?– Да, это, во-первых. Во-вторых, сегодня метро даже имея его в шаговой доступности, можно даже комфортно проехать несколько станций, дальше ты проезжаешь до кольцевой линии, и там с каждой станцией нагрузка становится больше, на Кольцевой она просто становится запредельной. Для того, чтобы разгрузить существующую Кольцевую, мы как раз и строим Большую кольцевую, самую большую в мире кольцевую дорогу. Во-вторых, у нас даже не одно кольцо, а два дополнительных. МЦК, хоть оно и называется не метро, на самом деле это – метро. Наземное метро, которое работает по всем принципам метро, по системе оплаты и управляется метрополитеном. Это вот еще одно кольцо. Таким образом, Москва получает два больших кольца, возможность проезда между районами, между кругами, не через центр города, а напрямую, снижение нагрузки на кольцо, на центральные станции, делает комфортным всю систему метрополитена. Не только с точки зрения доступности до станций, но и с точки зрения нормальной нагрузки. И второе - это, конечно, выход в те районы, которые не были доступны для жителей с точки зрения метро. Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придем во Внуково в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше – строительство новых линий.-Это красная наверх на север? ( показывает на карте развития московского метрополитена участок от "Селигерской" до "Физтеха")– Красная наверх – это продление Дмитровской линии метро до Северного, здесь еще вот это построено, заново ветка и дальше еще сегодня мы занимаемся продлением до поселка Северный.– Московский центральный диаметр. В какой стадии сейчас? Вот есть первый, второй, будет ли третий, четвертый, уже говорят о пятом. Что это такое?– Мы стараемся весь тяжелый рельсовый транспорт интегрировать в единую систему. Вот вы у меня спрашивали концепцию развития метро. Концепция развития метро сегодня уже невозможна без железных дорог, без МЦК, без МЦД, они такие же системные транспортные хабы, как и метро. Они работают по тем же принципам, с высокой частотой, с высокой культурой, с хорошим подвижным составом, с возможностью бесплатной пересадки на метрополитен, с огромным количеством новых станций, которые превратились в вокзалы покруче станций метро, которые несут огромную нагрузку. И вот первые две линии, которые мы запустили, показали высокую популярность не только среди жителей Подмосковья. Самый большой прирост произошел за счет жителей Москвы, которые стали воспринимать это уже не как пригородное сообщение, а как реальное метро. И сейчас мы работаем над двумя проектами: это третий диаметр, который идет от Зеленограда до Раменского, то есть это Петербургское направление, и Нижегородское. Вернее, казанское направление. И D4, это из района Внуково до Железнодорожного – это Нижегородское направление. Гигантские, сложные проекты. Этот проект интересен тем, что он, действительно, как диаметр, как стрела проходит через весь город, соединяя два направления. Здесь вход еще формируется со скоростной магистрали на Санкт-Петербург, и, соответственно, проходит через весь город на северо-восток Москвы, где одна из самых плохих транспортных ситуаций. Просто тяжелейшая. Здесь нет, практически, станций метро, в этом районе Подмосковья, мало железных дорог, и это тяжелая история. И создание такой магистрали первоклассной, для этих районов, конечно, разгрузит, даст возможность и жителям Подмосковья более комфортно передвигаться, и разгрузит московские дороги, на которых формируется поток большой.– Какие сроки?– Да, и D4, D4 – еще более сложный проект, самый, наверное, сложный из всех, самый емкий и с точки зрения физических работ, и с точки зрения финансовых затрат. Мы им занимаемся уже больше пяти лет. Это формируются новые линии железных дорог, но выделенные линии. Соответственно, когда расширяешь коридор тебе необходимо перестраивать путепроводы, тоннели. Здесь идет стыковка между Нижегородским направлением железной дороги, соединение всех вокзалов города, за исключением Павелецкого. Пройти по центру города через все вокзалы, среди них – это сложнейшая работа. Один проект переустройства Площади трех вокзалов чего стоит. Но вся эта работа постепенно заканчивается. И она везде, вот видите, точки – это интеграция с другими видами транспорта. С метрополитеном, с другими МЦД, с МЦК, с БКЛ, с наземным транспортом. Здесь строятся, по сути дела, новые вокзалы везде, комфортные, с эскалаторами, с кассами, с лифтами и так далее. И эта вся работа, она будет закончена в конце следующего года, и все эти два диаметра будут запущены.– Слушайте, дух захватывает. Я вижу, у вас дерзкий план D5. Это что такое?– D5 – это перспективное направление. Мы изначально задумывали запустить с Ярославского направления в сторону Домодедово через МЦК таким образом. Но с учетом того, что жизнь опровергла все предположения теоретиков транспорта, которые говорили: "Зачем это МЦК? Там никого не будет". Сегодня там больше полумиллиона человек в день. Оно работает в таком режиме, что запустить сюда еще какую-то дополнительную магистраль просто не представляется возможным, с одной стороны. С другой стороны, мы с Ярославского направления проложили новые магистральные пути с российскими железными дорогами, построили новые вокзальные терминалы. По сути дела, это на пределе своих возможностей. Поэтому, необходимость везти всех пассажиров через МЦК по сути дела отпала. Но тем не менее, проект прохода и соединения двух этих направлений, он остается сегодня, прорабатывается, задача архисложная, если мы ее примем, такую задачу, надо пройти будет под всем центром города порядка 14 километров под землей. Это – мегасложный проект. И для того, чтобы принять такое решение, нам нужно подробнейшие, изыскательные работы провести с точки зрения безопасности города, безопасности строительных работ и функционирования всей этой истории.– Там же и так метро все уже изрыто.– Конечно-конечно. Само по себе оно имеет, конечно, смысл транспортный. А что изрыто? Мы везде так строим, когда проходим МЦК, или БКЛ, или радиальное направление. Мы проходим через тысячи километров коммуникаций. Не сотни, тысячи километров. Поэтому, видите, там периодически возникает объявление, что мы останавливаем ту или иную линию метро временно. Что мы делаем? Мы проходим под этими линиями метро, прямо впритирочку и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа. Ну, вы видите, она не на словах, а на деле реализуется.– Впечатляет. Как это вообще?– Один такой проект, как наш диаметр, для Лондона строят его уже 15 лет, до сих пор не построили. Один. Действительно, очень сложные проекты для города.– Они очень важные.– Это меняет транспортную реальность, просто меняет. И вот когда мы говорим о концепции одного вида транспорта его невозможно представить без другого. Магистральные автомобильные дороги, метрополитен, МЦК, Московские центральные диаметры, накладываясь друг на друга, как раз и создают новую транспортную реальность, новый транспортный каркас, новую концепцию всей транспортной системы города.–То есть такой многослойный получается пирог транспортный?– Да, именно так.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811285960.html

https://ria.ru/20220910/sobyanin-1815860727.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Собянин о первой платной дороге, развитии метро и будущем транспортной системы Москвы О первой платной дороге в Москве, о концепции строительства новых направлений метро и Московских центральных диаметров и в целом о том, как дальше будет развиваться транспортная сеть столицы в первой части интервью РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Беседовали Дмитрий Киселев и Мария Зыбина. 2022-11-17T10:30 true PT17M57S

Собянин о сложностях строительства Юго-Восточной хорды Южный участок Московского скоростного диаметра – самый сложный, он практически весь висит в воздухе, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что крупные проекты Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды были реорганизованы в скоростной диаметр, где не будет ни одного светофора, который пересекает огромное количество дорог Москвы, вылетных магистралей. 2022-11-17T10:30 true PT0M33S

Собянин о Московском скоростном диаметре: "Это экологически важный проект" Собянин о Московском скоростном диаметре: "Это экологически важный проект" 2022-11-17T10:30 true PT0M15S

Собянин о системе искусственного интеллекта на ЦКАД Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системе искусственного интеллекта на ЦКАД, а также о строящейся платной автомагистрали, которая продублирует Кутузовский проспект. 2022-11-17T10:30 true PT1M11S

Собянин о запуске оставшихся участков Большой кольцевой линии Московского метро Оставшиеся участки Большой кольцевой линии Московского метро готовы уже на 90 процентов, движение по всему кольцу планируется запустить в первом квартале 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "Главная задача была – строительство Большой кольцевой линии метро, видите, черным цветом – те участки, которые уже запущены (от "Савеловской" до "Каховской" и от "Нижегородской" до "Электрозаводской" - ред.), и красным цветом – это те участки, которые находятся в строительстве (от "Каховской" до "Нижегородской" и от "Электрозаводской" до "Савеловской" - ред.), но они уже на 90 процентов построены", - рассказал Собянин, показав будущую линию на соответствующей схеме. 2022-11-17T10:30 true PT0M26S

Собянин: "Станция Солнцевской линии метро "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году" Станция Солнцевской линии метро Москвы "Внуково" заработает для пассажиров в 2023 году, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки, и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше — строительство новых линий", — сказал он. 2022-11-17T10:30 true PT0M22S

Собянин о реализации проекта МЦД-5 Проект пятого московского центрального диаметра с подземным тоннелем через центр города остается в проработке, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что изначально пятый диаметр задумывали запустить с Ярославского направления в сторону Домодедово через МЦК, но оно, вопреки прогнозам транспортных теоретиков, работает в таком загруженном режиме, что запустить туда еще какую-то дополнительную магистраль просто не представляется возможным. "С другой стороны, мы с Ярославского направления проложили новые магистральные пути с "Российскими железными дорогами", построили новые вокзальные терминалы. По сути дела, это на пределе своих возможностей. Поэтому необходимость везти всех пассажиров через МЦК по сути дела отпала. Но тем не менее, проект прохода и соединения двух этих направлений, он остается сегодня, прорабатывается, задача архисложная, если мы ее примем, такую задачу, надо пройти будет под всем центром города порядка 14 километров под землей. Это мегасложный проект", - сказал Собянин. 2022-11-17T10:30 true PT1M25S

Собянин о закрытии участков метро Собянин о закрытии участков метро 2022-11-17T10:30 true PT0M35S

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Варвара Скокшина

интервью, сергей собянин, дмитрий киселев, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, московское центральное кольцо (мцк), домодедово (аэропорт)