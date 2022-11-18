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Такого еще не было. В США начали искать нового президента

Такого еще не было. В США начали искать нового президента - РИА Новости, 18.11.2022

Такого еще не было. В США начали искать нового президента

После промежуточных выборов в конгресс Дональд Трамп стал для республиканцев "пятым колесом". Чтобы исправить ситуацию, он решил опять баллотироваться в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:13

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иванка трамп

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. После промежуточных выборов в конгресс Дональд Трамп стал для республиканцев "пятым колесом". Чтобы исправить ситуацию, он решил опять баллотироваться в президенты. За это его высмеяли не только демократы, но и некоторые однопартийцы, которые уже нашли себе нового фаворита. Почему Америка не будет великой — в материале РИА Новости.Второе пришествиеВыступая в своем поместье во Флориде, Трамп сообщил, что собирается сделать Америку не только великой, но и славной — после того, как выиграет выборы в 2024-м. Страна, по его мнению, находится в упадке, потому что правление Джо Байдена стало временем лишений и отчаяния.Энтузиазм экс-президента не разделяют даже его родственники. В частности, Иванка Трамп. Она окончательно ушла из политики, поскольку воспитание троих детей важнее, чем помощь в реализации властных амбиций 76-летнего отца. Ее муж Джаред Кушнер, который вел предвыборную кампанию в 2016-м, тоже не присоединился к нынешней команде Трампа.Три основные кабельные новостные сети — CNN, Fox News и MSNBC — подвергли выступление новоявленного кандидата цензуре. Первые две вырезали больше часа, оставив только то, что он говорил о выдвижении в президенты. MSNBC вообще ничего не показала в прайм-тайм, запустив вместо этого интервью с одним из его противников, губернатором Мичигана Гретхен Уитмер.Байден разместил в Twitter короткий ролик, в котором перечислил основные "достижения" своего предшественника: выстроил экономику в интересах богатых, добился рекордной безработицы, пытался разрушить систему здравоохранения, заигрывал с экстремистами, ущемлял права женщин. Трамп навредил Америке, а не сделал ее великой, утверждает действующий президент.Республиканцы обвиняют своего лидера в неудачах партии, которая могла взять под контроль обе палаты парламента, но довольствовалась перевесом в восемь мандатов в палате представителей. Кроме того, Трамп и его соратники рискуют стать фигурантами уголовных дел, связанных с поиском свидетелей фальсификаций, которые якобы были на выборах 2020-го, неправильным обращением с секретными документами, налоговым мошенничеством и давлением на должностных лиц.Между тем Трамп сам подпитывал завышенные ожидания республиканцев от промежуточных выборов. В результате они решили, что 8 ноября "красная волна" буквально смоет "ослов" из конгресса. Однако в агитации "слоны" делали ставку на неспособность Байдена справиться с экономическим кризисом, а тот стабилизировал ситуацию и сбил цены на бензин.Республиканская альтернативаТем не менее Трампа рано списывать со счетов. Прежде всего — у него достаточно денег, чтобы финансировать президентскую кампанию. К тому же он достаточно популярен: собирает многотысячные митинги.По данным опросов AP VoteCast, 66% республиканцев считают себя сторонниками движения "Сделаем Америку снова великой". Однако в одном из ключевых штатов, Нью-Гэмпшире, только 30% избирателей хотят видеть Трампа кандидатом в президенты. В родной для него Флориде — 33%.К тому же у "слонов" есть и другие варианты. Например — 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис. Ранее штат считался колеблющимся между демократами и республиканцами, но 8 ноября Рон получил почти 60% голосов. Даже лояльные Демократической партии СМИ признали, что Флорида превратилась в "красный оплот".Десантиса называют "Трампом для тех, кто умеет читать". В отличие от экс-президента, он поднялся с самых низов. Мать — медсестра, отец — простой служащий. Но это не помешало ему окончить Йель и Гарвард.Исследование компании Club for Growth показало, что в Айове и Нью-Гемпшире, где в начале 2024-го состоятся первые праймериз, Десантис опережает Трампа на десять и пятнадцать процентов соответственно. Во Флориде преимущество губернатора штата — 26%. Правда, на общенациональном уровне у Трампа рейтинг 47%, в то время как у Десантиса — 33%.Еще один вероятный конкурент — 63-летний Майк Пенс, бывший вице-президент. Пенс дистанцировался от своего босса после того, как тот отказался признавать поражение на выборах 2020-го. Он уверен, что Америка заслуживает лучшего главу государства, чем Трамп. Теоретически Пенс может заручиться поддержкой республиканцев-центристов, но его рейтинги пока не подсчитывали.Рекордная дистанцияПо мнению опрошенных РИА Новости экспертов, шансы Трампа на победу во внутрипартийных праймериз невысоки, не говоря уже о собственно президентских выборах. Впрочем, за два года многое может измениться."Против Трампа — его возраст и скандальная репутация. Если он будет конкурировать с кем-то вроде Байдена, то в битве герантократов победа еще реальна, но молодой кандидат вроде Десантиса разобьет его в пух и прах", — говорит американист Алексей Черняев.С другой стороны, выдвижение Трампа не позволит Десантису отдышаться после губернаторских выборов. Экс-президент решил вступить в гонку как можно раньше, чтобы сплотить вокруг себя республиканцев, которые усомнились в его лидерских качествах.Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев указывает: два года — слишком длинная дистанция. "Ничего подобного прежде не было. На такую кампанию потребуется очень много денег, к тому же не исключено, что новостной фон радикально изменится. Лозунги, актуальные сегодня, в конце пути станут никому не интересны", — объяснил эксперт.В целом, по его оценке, популярность Трампа всегда была на уровне 36-44%. Однако у него огромный рейтинг неприятия — страна фактически расколота пополам. Собеседники РИА Новости считают, что Трамп мог бы проиграть даже первые президентские выборы, если бы Хиллари Клинтон, которую тоже многие не любят, достаточно серьезно отнеслась к конкуренту. А в 2024-м у него будут намного более опасные соперники.

https://ria.ru/20221110/politika-1830307674.html

https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

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