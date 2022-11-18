https://ria.ru/20221118/smert-1832475956.html
В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей
В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей - РИА Новости, 18.11.2022
В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей
Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Красногвардейском районе были... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:50
2022-11-18T13:50
2022-11-18T13:50
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Красногвардейском районе были обнаружены тела местной жительницы и ее маленьких детей, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщил городской главк СК."Восемнадцатого ноября 2022 года в квартире одного из домов по Большой Пороховской улице были обнаружены тела местной жительницы 1983 года рождения, ее 6-летнего сына и 2-летней дочери без внешних признаков насильственной смерти. Следственным отделом по Красногвардейскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены необходимые экспертизы."По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом", - заключили в городском следственном управлении.
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832440922.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей
СК завел дело после смерти матери и двух детей в Петербурге из-за отравления угарным газом