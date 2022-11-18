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В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей - РИА Новости, 18.11.2022
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В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей
В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей - РИА Новости, 18.11.2022
В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей
Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Красногвардейском районе были... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:50
2022-11-18T13:50
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Красногвардейском районе были обнаружены тела местной жительницы и ее маленьких детей, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщил городской главк СК."Восемнадцатого ноября 2022 года в квартире одного из домов по Большой Пороховской улице были обнаружены тела местной жительницы 1983 года рождения, ее 6-летнего сына и 2-летней дочери без внешних признаков насильственной смерти. Следственным отделом по Красногвардейскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены необходимые экспертизы."По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом", - заключили в городском следственном управлении.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
13:50 18.11.2022
 
В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей

СК завел дело после смерти матери и двух детей в Петербурге из-за отравления угарным газом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Красногвардейском районе были обнаружены тела местной жительницы и ее маленьких детей, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщил городской главк СК.
"Восемнадцатого ноября 2022 года в квартире одного из домов по Большой Пороховской улице были обнаружены тела местной жительницы 1983 года рождения, ее 6-летнего сына и 2-летней дочери без внешних признаков насильственной смерти. Следственным отделом по Красногвардейскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены необходимые экспертизы.
"По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом", - заключили в городском следственном управлении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:43
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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