https://ria.ru/20221118/smert-1832475956.html

В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей

В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей - РИА Новости, 18.11.2022

В Петербурге в квартире нашли тела матери и двух малолетних детей

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Красногвардейском районе были... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:50

2022-11-18T13:50

2022-11-18T13:50

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в квартире в Красногвардейском районе были обнаружены тела местной жительницы и ее маленьких детей, которые, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщил городской главк СК."Восемнадцатого ноября 2022 года в квартире одного из домов по Большой Пороховской улице были обнаружены тела местной жительницы 1983 года рождения, ее 6-летнего сына и 2-летней дочери без внешних признаков насильственной смерти. Следственным отделом по Красногвардейскому району… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены необходимые экспертизы."По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом", - заключили в городском следственном управлении.

https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832440922.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)