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В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов - РИА Новости, 18.11.2022
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В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов
В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов - РИА Новости, 18.11.2022
В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов
Специалисты "Луганскгаза" в Северодонецке в ЛНР восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов, сообщает предприятие. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:16
2022-11-18T15:17
специальная военная операция на украине
жкх
технологии
луганская народная республика
луганскгаз
россия
северодонецк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты "Луганскгаза" в Северодонецке в ЛНР восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов, сообщает предприятие."Специалисты государственного унитарного предприятия "Луганск" по состоянию на 18 ноября на 80% завершили восстановление газоснабжения многоквартирных жилых домов в городе Северодонецк. Подача газа возобновлена 14 425 абонентам города" - указывается в официальном Telegram-канале предприятия.В начале ноября врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным в Москве. На встрече обсуждалось восстановление республики после освобождения территорий российскими войсками. Пасечник отмечал, что обстановка остается тяжелой в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, а также в Кременском районе.
https://ria.ru/20221019/severodonetsk-1825214986.html
луганская народная республика
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жкх, технологии, луганская народная республика, луганскгаз, россия, северодонецк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Технологии, Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Россия, Северодонецк, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:16 18.11.2022 (обновлено: 15:17 18.11.2022)
 
В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов

В Северодонецке возобновили подачу газа в 80 процентов жилых домов и 14 425 абонентам

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкГород Северодонецк
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Город Северодонецк. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты "Луганскгаза" в Северодонецке в ЛНР восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов, сообщает предприятие.
"Специалисты государственного унитарного предприятия "Луганск" по состоянию на 18 ноября на 80% завершили восстановление газоснабжения многоквартирных жилых домов в городе Северодонецк. Подача газа возобновлена 14 425 абонентам города" - указывается в официальном Telegram-канале предприятия.
В начале ноября врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным в Москве. На встрече обсуждалось восстановление республики после освобождения территорий российскими войсками. Пасечник отмечал, что обстановка остается тяжелой в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, а также в Кременском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХТехнологииЛуганская Народная РеспубликаЛуганскгазРоссияСеверодонецкСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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