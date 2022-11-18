https://ria.ru/20221118/severodonetsk-1832507900.html

В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов

В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов - РИА Новости, 18.11.2022

В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов

Специалисты "Луганскгаза" в Северодонецке в ЛНР восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов, сообщает предприятие. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:16

2022-11-18T15:16

2022-11-18T15:17

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жкх

технологии

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северодонецк

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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты "Луганскгаза" в Северодонецке в ЛНР восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов, сообщает предприятие."Специалисты государственного унитарного предприятия "Луганск" по состоянию на 18 ноября на 80% завершили восстановление газоснабжения многоквартирных жилых домов в городе Северодонецк. Подача газа возобновлена 14 425 абонентам города" - указывается в официальном Telegram-канале предприятия.В начале ноября врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным в Москве. На встрече обсуждалось восстановление республики после освобождения территорий российскими войсками. Пасечник отмечал, что обстановка остается тяжелой в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, а также в Кременском районе.

https://ria.ru/20221019/severodonetsk-1825214986.html

луганская народная республика

россия

северодонецк

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Кирилл Волков

жкх, технологии, луганская народная республика, луганскгаз, россия, северодонецк, ситуация в днр и лнр