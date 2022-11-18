https://ria.ru/20221118/severodonetsk-1832507900.html
В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов
В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов - РИА Новости, 18.11.2022
В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов
Специалисты "Луганскгаза" в Северодонецке в ЛНР восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов, сообщает предприятие. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:16
2022-11-18T15:16
2022-11-18T15:17
специальная военная операция на украине
жкх
технологии
луганская народная республика
луганскгаз
россия
северодонецк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты "Луганскгаза" в Северодонецке в ЛНР восстановили газоснабжение 80% жилых многоквартирных домов, сообщает предприятие."Специалисты государственного унитарного предприятия "Луганск" по состоянию на 18 ноября на 80% завершили восстановление газоснабжения многоквартирных жилых домов в городе Северодонецк. Подача газа возобновлена 14 425 абонентам города" - указывается в официальном Telegram-канале предприятия.В начале ноября врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным в Москве. На встрече обсуждалось восстановление республики после освобождения территорий российскими войсками. Пасечник отмечал, что обстановка остается тяжелой в городах Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, а также в Кременском районе.
https://ria.ru/20221019/severodonetsk-1825214986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, технологии, луганская народная республика, луганскгаз, россия, северодонецк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Технологии, Луганская Народная Республика, Луганскгаз, Россия, Северодонецк, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:16 18.11.2022 (обновлено: 15:17 18.11.2022)
В Северодонецке восстановили газоснабжение 80 процентов жилых домов
В Северодонецке возобновили подачу газа в 80 процентов жилых домов и 14 425 абонентам