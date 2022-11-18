14:39 18.11.2022 (обновлено: 15:49 18.11.2022)
Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза против России шагом к войне
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России толкают мир к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.
"Сторонники санкций становятся на позицию одной из сторон и делают шаг к войне. Очевидно, что мы приближаемся к столкновению. То, что делает сейчас Европа, очень опасно", — отметил он.
По мнению политика, чтобы урегулировать украинский кризис, нужно настаивать на мирных переговорах между сторонами, а не вводить ограничения.
Двадцать шестого сентября Орбан заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях. Он призвал жителей страны высказаться и "положить конец" подорожанию энергии. По мнению премьер-министра, цены в европейских странах упали бы в два раза за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Сам политик сообщил, что отрицательно ответил на все вопросы в онлайн-анкете по поводу ограничений.
Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря. Рассылка анкет по почте началась 14 октября.
После начала спецоперации на Украине Запад ввел в отношении России несколько пакетов санкций. Однако это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в Европе и США. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
17 ноября, 08:00Европа прозревает. Вашингтон встревожен отходом ЕС от санкций