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Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией - РИА Новости, 18.11.2022
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Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией
Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией - РИА Новости, 18.11.2022
Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией
Санкции Евросоюза против России толкают мир к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:39
2022-11-18T15:49
в мире
виктор орбан
европа
венгрия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России толкают мир к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.По мнению политика, чтобы урегулировать украинский кризис, нужно настаивать на мирных переговорах между сторонами, а не вводить ограничения.Двадцать шестого сентября Орбан заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях. Он призвал жителей страны высказаться и "положить конец" подорожанию энергии. По мнению премьер-министра, цены в европейских странах упали бы в два раза за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Сам политик сообщил, что отрицательно ответил на все вопросы в онлайн-анкете по поводу ограничений.Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря. Рассылка анкет по почте началась 14 октября.После начала спецоперации на Украине Запад ввел в отношении России несколько пакетов санкций. Однако это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в Европе и США. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221117/reaktsiya-1832352880.html
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в мире, виктор орбан, европа, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Виктор Орбан, Европа, Венгрия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:39 18.11.2022 (обновлено: 15:49 18.11.2022)
 
Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза против России шагом к войне

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России толкают мир к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

"Сторонники санкций становятся на позицию одной из сторон и делают шаг к войне. Очевидно, что мы приближаемся к столкновению. То, что делает сейчас Европа, очень опасно", — отметил он.

По мнению политика, чтобы урегулировать украинский кризис, нужно настаивать на мирных переговорах между сторонами, а не вводить ограничения.
Двадцать шестого сентября Орбан заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях. Он призвал жителей страны высказаться и "положить конец" подорожанию энергии. По мнению премьер-министра, цены в европейских странах упали бы в два раза за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
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После начала спецоперации на Украине Запад ввел в отношении России несколько пакетов санкций. Однако это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в Европе и США. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреВиктор ОрбанЕвропаВенгрияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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