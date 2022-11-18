https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832491913.html

Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией

Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией - РИА Новости, 18.11.2022

Премьер Венгрии назвал шаг Европы, приближающий войну с Россией

Санкции Евросоюза против России толкают мир к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:39

2022-11-18T14:39

2022-11-18T15:49

в мире

виктор орбан

европа

венгрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Санкции Евросоюза против России толкают мир к войне, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.По мнению политика, чтобы урегулировать украинский кризис, нужно настаивать на мирных переговорах между сторонами, а не вводить ограничения.Двадцать шестого сентября Орбан заявил о запуске первых в Европе национальных консультаций, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях. Он призвал жителей страны высказаться и "положить конец" подорожанию энергии. По мнению премьер-министра, цены в европейских странах упали бы в два раза за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Сам политик сообщил, что отрицательно ответил на все вопросы в онлайн-анкете по поводу ограничений.Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря. Рассылка анкет по почте началась 14 октября.После начала спецоперации на Украине Запад ввел в отношении России несколько пакетов санкций. Однако это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в Европе и США. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221117/reaktsiya-1832352880.html

https://ria.ru/20221117/politika-1831946961.html

европа

венгрия

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Мадина Моргоева

в мире, виктор орбан, европа, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии