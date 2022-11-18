https://ria.ru/20221118/retsessiya-1832503065.html

Белоусов рассказал о влиянии глобальной рецессии на внешнюю торговлю России

Белоусов рассказал о влиянии глобальной рецессии на внешнюю торговлю России - РИА Новости, 18.11.2022

Белоусов рассказал о влиянии глобальной рецессии на внешнюю торговлю России

Влияние глобальной рецессии на внешнюю торговлю России будет минимальным из-за санкций, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:07

2022-11-18T15:07

2022-11-18T15:37

экономика

цены на нефть

эльвира набиуллина

андрей белоусов

россия

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вена

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Влияние глобальной рецессии на внешнюю торговлю России будет минимальным из-за санкций, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов."Что касается влияния мировой рецессии на внешнюю торговлю, то вы знаете сейчас ситуацию, у нас внешняя торговля и так просела - там ограничения носят сейчас в основном логистический характер, ограничения, связанные с расчетами - там, я думаю, влияние будет минимальным", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о рисках глобальной рецессии и последствий для российской торговли.В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий. Для России, по ее словам, реализация такого сценария будет означать и падение спроса на основные товары экспорта, ВВП тогда сократится сильнее, а инфляция будет выше.Правда в последствии глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.В сентябре постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter рассказал, что западные страны ввели в отношении России 11 тысяч санкций.

https://ria.ru/20221118/stabilnost-1832500803.html

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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, андрей белоусов, россия, михаил ульянов (дипломат), вена, центральный банк рф (цб рф), twitter