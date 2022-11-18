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Белоусов рассказал о влиянии глобальной рецессии на внешнюю торговлю России - РИА Новости, 18.11.2022
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Белоусов рассказал о влиянии глобальной рецессии на внешнюю торговлю России
Белоусов рассказал о влиянии глобальной рецессии на внешнюю торговлю России - РИА Новости, 18.11.2022
Белоусов рассказал о влиянии глобальной рецессии на внешнюю торговлю России
Влияние глобальной рецессии на внешнюю торговлю России будет минимальным из-за санкций, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:07
2022-11-18T15:37
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
андрей белоусов
россия
михаил ульянов (дипломат)
вена
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Влияние глобальной рецессии на внешнюю торговлю России будет минимальным из-за санкций, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов."Что касается влияния мировой рецессии на внешнюю торговлю, то вы знаете сейчас ситуацию, у нас внешняя торговля и так просела - там ограничения носят сейчас в основном логистический характер, ограничения, связанные с расчетами - там, я думаю, влияние будет минимальным", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о рисках глобальной рецессии и последствий для российской торговли.В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий. Для России, по ее словам, реализация такого сценария будет означать и падение спроса на основные товары экспорта, ВВП тогда сократится сильнее, а инфляция будет выше.Правда в последствии глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.В сентябре постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter рассказал, что западные страны ввели в отношении России 11 тысяч санкций.
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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, андрей белоусов, россия, михаил ульянов (дипломат), вена, центральный банк рф (цб рф), twitter
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Андрей Белоусов, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Вена, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Twitter
15:07 18.11.2022 (обновлено: 15:37 18.11.2022)
 
Белоусов рассказал о влиянии глобальной рецессии на внешнюю торговлю России

Белоусов заявил, что влияние мировой рецессии на внешнюю торговлю будет минимальным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Влияние глобальной рецессии на внешнюю торговлю России будет минимальным из-за санкций, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Что касается влияния мировой рецессии на внешнюю торговлю, то вы знаете сейчас ситуацию, у нас внешняя торговля и так просела - там ограничения носят сейчас в основном логистический характер, ограничения, связанные с расчетами - там, я думаю, влияние будет минимальным", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о рисках глобальной рецессии и последствий для российской торговли.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Правда в последствии глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.
В сентябре постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter рассказал, что западные страны ввели в отношении России 11 тысяч санкций.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступает на брифинге для российских СМИ в рамках саммита АТЭС в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаАндрей БелоусовРоссияМихаил Ульянов (дипломат)ВенаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Twitter
 
 
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