https://ria.ru/20221118/repatrianty-1832540633.html
Власти Ленобласти усилят оказываемую поддержку репатриантам
Власти Ленобласти усилят оказываемую поддержку репатриантам - РИА Новости, 18.11.2022
Власти Ленобласти усилят оказываемую поддержку репатриантам
Власти Ленинградской области будут уделять большее внимание правовым вопросам поддержки уроженцев региона и других субъектов России, особенно при возможной... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:34
2022-11-18T16:34
2022-11-18T16:34
ленинградская область
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832538216_136:96:692:409_1920x0_80_0_0_2fdcfe43feebf298ce2e9cf37c4ca53f.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области будут уделять большее внимание правовым вопросам поддержки уроженцев региона и других субъектов России, особенно при возможной репатриации.Об этом сообщила на десятом Балтийском форуме соотечественников вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.По ее словам, внешнеполитическая обстановка кардинально изменилась. За 15 лет реализации программных мероприятий властям региона удалось закрепить наиболее эффективные формы работы с представителями русского зарубежья, в том числе с молодежью.Чиновница заметила, что на территории Ленинградской области работает специальная программа по добровольному переселению соотечественников. За последние семь лет в область переехали порядка 12 тысяч человек. Благодаря этой программе можно найти работу по специальности, решить юридические формальности, связанные с переездом, а также социальные вопросы и образования. После чего спикер призвала экспертов провести анализ текущей ситуации в сфере поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, опираясь на программный подход региона.Кроме того, Данилюк указала, что не менее важный вопрос на который необходимо обращать внимание - решения валютных, налоговых и иных правовых и операционных вопросов, связанных с заморозкой деятельности российских участников в рамках реализации программ приграничного сотрудничества. Вице-губернатор указала, что ранее губернатором Ленинградской области предложил заместить международное финансирование проектов программ средствами федерального бюджета в целях защиты интересов российских участников программ.Как уточнили в пресс-службе, по итогам форума будет разработан итоговый документ с практическими рекомендациями.
https://ria.ru/20220919/podderzhka-1817849286.html
https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832538216_20:0:676:492_1920x0_80_0_0_845720e270a7a9ec4cafd8f74926b884.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области будут уделять большее внимание правовым вопросам поддержки уроженцев региона и других субъектов России, особенно при возможной репатриации.
Об этом сообщила на десятом Балтийском форуме соотечественников вице-губернатор Ленинградской области
по внутренней политике Анна Данилюк.
По ее словам, внешнеполитическая обстановка кардинально изменилась. За 15 лет реализации программных мероприятий властям региона удалось закрепить наиболее эффективные формы работы с представителями русского зарубежья, в том числе с молодежью.
"При этом мы не останавливаемся на достигнутом и адаптируемся к меняющейся международной обстановке. Актуальная ситуация в мире повлияла на расстановку приоритетов. Сейчас важно уделять большое внимание правовым вопросам поддержки соотечественников, особенно при возможной репатриации", — заявила Данилюк.
Чиновница заметила, что на территории Ленинградской области работает специальная программа по добровольному переселению соотечественников. За последние семь лет в область переехали порядка 12 тысяч человек. Благодаря этой программе можно найти работу по специальности, решить юридические формальности, связанные с переездом, а также социальные вопросы и образования. После чего спикер призвала экспертов провести анализ текущей ситуации в сфере поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, опираясь на программный подход региона.
Кроме того, Данилюк указала, что не менее важный вопрос на который необходимо обращать внимание - решения валютных, налоговых и иных правовых и операционных вопросов, связанных с заморозкой деятельности российских участников в рамках реализации программ приграничного сотрудничества. Вице-губернатор указала, что ранее губернатором Ленинградской области предложил заместить международное финансирование проектов программ средствами федерального бюджета в целях защиты интересов российских участников программ.
"Ленинградская область была активно вовлечена в реализацию указанных программ, которые являлись инструментом, призванным способствовать укреплению доверия и развитию контактов между людьми и решать общие с сопредельными государствами задачи развития приграничных территорий. Россия открыта к мирному диалогу, всегда была надежным партнером в любых международных отношениях, была и остается непримиримым защитником своих граждан", — подчеркнула вице-губернатор.
Как уточнили в пресс-службе, по итогам форума будет разработан итоговый документ с практическими рекомендациями.