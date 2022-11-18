https://ria.ru/20221118/repatrianty-1832540633.html

Власти Ленобласти усилят оказываемую поддержку репатриантам

Власти Ленобласти усилят оказываемую поддержку репатриантам - РИА Новости, 18.11.2022

Власти Ленобласти усилят оказываемую поддержку репатриантам

Власти Ленинградской области будут уделять большее внимание правовым вопросам поддержки уроженцев региона и других субъектов России, особенно при возможной... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:34

2022-11-18T16:34

2022-11-18T16:34

ленинградская область

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области будут уделять большее внимание правовым вопросам поддержки уроженцев региона и других субъектов России, особенно при возможной репатриации.Об этом сообщила на десятом Балтийском форуме соотечественников вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.По ее словам, внешнеполитическая обстановка кардинально изменилась. За 15 лет реализации программных мероприятий властям региона удалось закрепить наиболее эффективные формы работы с представителями русского зарубежья, в том числе с молодежью.Чиновница заметила, что на территории Ленинградской области работает специальная программа по добровольному переселению соотечественников. За последние семь лет в область переехали порядка 12 тысяч человек. Благодаря этой программе можно найти работу по специальности, решить юридические формальности, связанные с переездом, а также социальные вопросы и образования. После чего спикер призвала экспертов провести анализ текущей ситуации в сфере поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, опираясь на программный подход региона.Кроме того, Данилюк указала, что не менее важный вопрос на который необходимо обращать внимание - решения валютных, налоговых и иных правовых и операционных вопросов, связанных с заморозкой деятельности российских участников в рамках реализации программ приграничного сотрудничества. Вице-губернатор указала, что ранее губернатором Ленинградской области предложил заместить международное финансирование проектов программ средствами федерального бюджета в целях защиты интересов российских участников программ.Как уточнили в пресс-службе, по итогам форума будет разработан итоговый документ с практическими рекомендациями.

https://ria.ru/20220919/podderzhka-1817849286.html

https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html

ленинградская область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, россия