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"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х - РИА Новости, 18.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221118/rasputina-1832529180.html
"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х
"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х - РИА Новости, 18.11.2022
"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х
Маша Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х. Она заявила, что "не показывала никакого секса". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:01
2022-11-18T17:01
шоубиз
маша распутина
90-е годы
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Маша Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х. Она заявила, что "не показывала никакого секса". Также исполнительница прокомментировала свои смелые образы с открытыми ногами и в купальниках. Она отметила, что ее сделала заметной харизма, а не откровенные наряды. Кроме того, она добавила, что "несла озорство и доброе хулиганство".Ранее дочь Распутиной сообщила о примирении с матерью. Она также рассказала о натянутых отношениях с отцом.
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маша распутина, 90-е годы
Шоубиз, Маша Распутина, 90-е годы
17:01 18.11.2022
 
"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х

Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х и назвала себя серьезной певицей

© Иллюстрация РИА НовостиМаша Распутина
Маша Распутина - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Маша Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х. Она заявила, что "не показывала никакого секса".
"Я никакого секса не показывала тогда. Я показываю энергетику. Меня секс-символом сделали другие. Я серьезная певица, которая может петь гениальные произведения. Я одевалась так, что мне идет. Я не была вульгарной", – поделилась звезда в интервью передачи "Доктор стиль".
Также исполнительница прокомментировала свои смелые образы с открытыми ногами и в купальниках. Она отметила, что ее сделала заметной харизма, а не откровенные наряды.
"Открывать ноги – это красиво. У меня было десять колготок. Одета, как фигуристка. Это ерунда. Было много певиц, которые снимались в купальниках. Я была просто яркой исполнительницей, и меня невозможно было не видеть! Тут должен быть кураж!" – подчеркнула артистка.
Кроме того, она добавила, что "несла озорство и доброе хулиганство".
Ранее дочь Распутиной сообщила о примирении с матерью. Она также рассказала о натянутых отношениях с отцом.
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