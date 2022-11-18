https://ria.ru/20221118/rasputina-1832529180.html
"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х
"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х - РИА Новости, 18.11.2022
"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х
Маша Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х. Она заявила, что "не показывала никакого секса". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:01
2022-11-18T17:01
2022-11-18T17:01
шоубиз
маша распутина
90-е годы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28090/24/280902499_0:0:468:263_1920x0_80_0_0_6fd1d2a9a5b39f8a9e4c4c62210a09d5.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Маша Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х. Она заявила, что "не показывала никакого секса". Также исполнительница прокомментировала свои смелые образы с открытыми ногами и в купальниках. Она отметила, что ее сделала заметной харизма, а не откровенные наряды. Кроме того, она добавила, что "несла озорство и доброе хулиганство".Ранее дочь Распутиной сообщила о примирении с матерью. Она также рассказала о натянутых отношениях с отцом.
https://ria.ru/20211122/rasputina-1760205049.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/28090/24/280902499_41:0:468:320_1920x0_80_0_0_c23235b8cccd93c700dfd630312b11ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маша распутина, 90-е годы
Шоубиз, Маша Распутина, 90-е годы
"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х
Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х и назвала себя серьезной певицей
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Маша Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х. Она заявила, что "не показывала никакого секса".
"Я никакого секса не показывала тогда. Я показываю энергетику. Меня секс-символом сделали другие. Я серьезная певица, которая может петь гениальные произведения. Я одевалась так, что мне идет. Я не была вульгарной", – поделилась
звезда в интервью передачи "Доктор стиль".
Также исполнительница прокомментировала свои смелые образы с открытыми ногами и в купальниках. Она отметила, что ее сделала заметной харизма, а не откровенные наряды.
"Открывать ноги – это красиво. У меня было десять колготок. Одета, как фигуристка. Это ерунда. Было много певиц, которые снимались в купальниках. Я была просто яркой исполнительницей, и меня невозможно было не видеть! Тут должен быть кураж!" – подчеркнула артистка.
Кроме того, она добавила, что "несла озорство и доброе хулиганство".
Ранее дочь Распутиной сообщила
о примирении с матерью. Она также рассказала о натянутых отношениях с отцом.