https://ria.ru/20221118/rasputina-1832529180.html

"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х

"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х - РИА Новости, 18.11.2022

"Не была вульгарной": Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х

Маша Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х. Она заявила, что "не показывала никакого секса". РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:01

2022-11-18T17:01

2022-11-18T17:01

шоубиз

маша распутина

90-е годы

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Маша Распутина возмутилась статусом секс-символа 90-х. Она заявила, что "не показывала никакого секса". Также исполнительница прокомментировала свои смелые образы с открытыми ногами и в купальниках. Она отметила, что ее сделала заметной харизма, а не откровенные наряды. Кроме того, она добавила, что "несла озорство и доброе хулиганство".Ранее дочь Распутиной сообщила о примирении с матерью. Она также рассказала о натянутых отношениях с отцом.

https://ria.ru/20211122/rasputina-1760205049.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

маша распутина, 90-е годы