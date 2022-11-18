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"Какая-то шизофрения": немцев взбесила просьба Мельника - РИА Новости, 18.11.2022
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"Какая-то шизофрения": немцев взбесила просьба Мельника
"Какая-то шизофрения": немцев взбесила просьба Мельника - РИА Новости, 18.11.2022
"Какая-то шизофрения": немцев взбесила просьба Мельника
Пользователи Twitter осудили заявление бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках Киеву немецких систем ПВО. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:02
2022-11-18T15:14
андрей мельник
украина
германия
евросоюз
нато
киев
twitter
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках Киеву немецких систем ПВО."Здравствуйте, министр Ламбрехт (министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. — Прим. ред.), что вы об этом скажете: может, бундесверу пора поставить Украине ЗРК MANTIS, чтобы пережить зиму под российским градом ракет? Это было бы суперрешение", — написал дипломат.Комментаторы негативно отреагировали на очередную просьбу Мельника."Кто ему объяснит, что у бундесвера таких систем всего две и что это скорее демонстрационный образец, нежели действующий комплекс. Он выглядит хорошо только на видео — современно и пугающе, как в научной фантастике", — отметил Robert Craven."Не нужно реагировать на постоянные провокации этого человека! Он не заслуживает такого внимания! Его стоит игнорировать. Во всяком случае, так буду делать я с этого момента. Он того не стоит!" — подчеркнул Alitze Zara."Мальчик, ты же пять часов назад написал, что у вас какая-то лучшая в мире система, а сейчас пишешь это. Какая-то шизофрения", — съязвил dingensbumens_."Это практически невозможно, тем более что уже есть проблема с доставкой 35-миллиметровых боеприпасов", — заявил Steffen Borucki."Как насчет того, чтобы вы, господин Мельник, прекратили наконец свои постоянные требования к Германии? Вы только берете, берете и берете. Наоборот, мы могли бы, вероятно, ждать вашей поддержки. В составе ЕС находятся и другие страны, из которых вы можете что-то выкачивать", — разозлился Basti89.Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу". Также дипломат отрицал его причастность к массовым убийствам поляков и неоднократно требовал от Берлина активнее вооружать Киев.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия и тратят на военную помощь десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221111/melnik-1830950129.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221101/melnik-1828398782.html
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андрей мельник, украина, германия, евросоюз, нато, киев, twitter
Андрей Мельник, Украина, Германия, Евросоюз, НАТО, Киев, Twitter
14:02 18.11.2022 (обновлено: 15:14 18.11.2022)
 
"Какая-то шизофрения": немцев взбесила просьба Мельника

Пользователей Twitter разозлила просьба бывшего посла Украины Мельника о поставках ПВО

© Фото : MFA of UkraineБывший посол Украины в Германии Андрей Мельник
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках Киеву немецких систем ПВО.
"Здравствуйте, министр Ламбрехт (министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. — Прим. ред.), что вы об этом скажете: может, бундесверу пора поставить Украине ЗРК MANTIS, чтобы пережить зиму под российским градом ракет? Это было бы суперрешение", — написал дипломат.
Комментаторы негативно отреагировали на очередную просьбу Мельника.
"Кто ему объяснит, что у бундесвера таких систем всего две и что это скорее демонстрационный образец, нежели действующий комплекс. Он выглядит хорошо только на видео — современно и пугающе, как в научной фантастике", — отметил Robert Craven.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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"Не нужно реагировать на постоянные провокации этого человека! Он не заслуживает такого внимания! Его стоит игнорировать. Во всяком случае, так буду делать я с этого момента. Он того не стоит!" — подчеркнул Alitze Zara.
"Просите у других государств. Или же попросите своего президента не проигрывать деньги на фондовой бирже", — возмутился Paul Konopka.
"Мальчик, ты же пять часов назад написал, что у вас какая-то лучшая в мире система, а сейчас пишешь это. Какая-то шизофрения", — съязвил dingensbumens_.
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Мельник назвал Евангелическую церковь Германии "слугами Иуды"
"Это практически невозможно, тем более что уже есть проблема с доставкой 35-миллиметровых боеприпасов", — заявил Steffen Borucki.
"Как насчет того, чтобы вы, господин Мельник, прекратили наконец свои постоянные требования к Германии? Вы только берете, берете и берете. Наоборот, мы могли бы, вероятно, ждать вашей поддержки. В составе ЕС находятся и другие страны, из которых вы можете что-то выкачивать", — разозлился Basti89.
Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу". Также дипломат отрицал его причастность к массовым убийствам поляков и неоднократно требовал от Берлина активнее вооружать Киев.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия и тратят на военную помощь десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Андрей МельникУкраинаГерманияЕвросоюзНАТОКиевTwitter
 
 
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