https://ria.ru/20221118/pvo-1832479555.html

"Какая-то шизофрения": немцев взбесила просьба Мельника

"Какая-то шизофрения": немцев взбесила просьба Мельника - РИА Новости, 18.11.2022

"Какая-то шизофрения": немцев взбесила просьба Мельника

Пользователи Twitter осудили заявление бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках Киеву немецких систем ПВО. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:02

2022-11-18T14:02

2022-11-18T15:14

андрей мельник

украина

германия

евросоюз

нато

киев

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd6121f1f3f37c4518339e0e20276d37.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили заявление бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках Киеву немецких систем ПВО."Здравствуйте, министр Ламбрехт (министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. — Прим. ред.), что вы об этом скажете: может, бундесверу пора поставить Украине ЗРК MANTIS, чтобы пережить зиму под российским градом ракет? Это было бы суперрешение", — написал дипломат.Комментаторы негативно отреагировали на очередную просьбу Мельника."Кто ему объяснит, что у бундесвера таких систем всего две и что это скорее демонстрационный образец, нежели действующий комплекс. Он выглядит хорошо только на видео — современно и пугающе, как в научной фантастике", — отметил Robert Craven."Не нужно реагировать на постоянные провокации этого человека! Он не заслуживает такого внимания! Его стоит игнорировать. Во всяком случае, так буду делать я с этого момента. Он того не стоит!" — подчеркнул Alitze Zara."Мальчик, ты же пять часов назад написал, что у вас какая-то лучшая в мире система, а сейчас пишешь это. Какая-то шизофрения", — съязвил dingensbumens_."Это практически невозможно, тем более что уже есть проблема с доставкой 35-миллиметровых боеприпасов", — заявил Steffen Borucki."Как насчет того, чтобы вы, господин Мельник, прекратили наконец свои постоянные требования к Германии? Вы только берете, берете и берете. Наоборот, мы могли бы, вероятно, ждать вашей поддержки. В составе ЕС находятся и другие страны, из которых вы можете что-то выкачивать", — разозлился Basti89.Мельник прославился провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, он называл немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а пособника гитлеровцев Степана Бандеру — "борцом за свободу". Также дипломат отрицал его причастность к массовым убийствам поляков и неоднократно требовал от Берлина активнее вооружать Киев.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия и тратят на военную помощь десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221111/melnik-1830950129.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/melnik-1828398782.html

https://ria.ru/20221117/oborona-1832268596.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей мельник, украина, германия, евросоюз, нато, киев, twitter