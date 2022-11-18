https://ria.ru/20221118/problemy-1832371195.html

Собянин рассказал о решении проблем после ухода зарубежных фирм из Москвы

Собянин рассказал о решении проблем после ухода зарубежных фирм из Москвы - РИА Новости, 18.11.2022

Собянин рассказал о решении проблем после ухода зарубежных фирм из Москвы

Проблемы из-за ухода импортных компаний в Москве решены уже практически во всех сферах экономики, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T05:16

2022-11-18T05:16

2022-11-18T05:36

экономика

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Проблемы из-за ухода импортных компаний в Москве решены уже практически во всех сферах экономики, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что уход иностранных инвесторов открыл окно возможностей для отечественных производителей, создал ниши, которые начали очень быстро заполняться отечественными товарами. Однако такая ситуация, по словам мэра, также беспокоила отечественных предпринимателей. "Когда мы первое время встречались с нашими предпринимателями, мы встречались уже практически в таком режиме онлайн, в постоянном режиме, проводя секторальные рабочие группы разных видов промышленности, мы везде слышали беспокойство, волнение… Оно не было массовым, но, тем не менее, чувствовалось напряжение", - отметил он.При этом Собянин добавил, что инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221118/investitsii-1832366686.html

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экономика, сергей собянин, москва