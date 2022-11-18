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"Пусть уезжают!" Поляки потребовали наказать украинцев за падение ракеты - РИА Новости, 18.11.2022
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"Пусть уезжают!" Поляки потребовали наказать украинцев за падение ракеты
"Пусть уезжают!" Поляки потребовали наказать украинцев за падение ракеты - РИА Новости, 18.11.2022
"Пусть уезжают!" Поляки потребовали наказать украинцев за падение ракеты
Жители Польши, обсуждая в социальных сетях ЧП с украинской ракетой, потребовали от властей не оставлять инцидент безнаказанным. Комментарии с призывом к... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:48
2022-11-18T22:19
анджей дуда
польша
украина
варшава
twitter
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Жители Польши, обсуждая в социальных сетях ЧП с украинской ракетой, потребовали от властей не оставлять инцидент безнаказанным. Комментарии с призывом к президенту Анджею Дуде массово оставляют, в частности, пользователи Twitter.Так, читатели потребовали, чтобы киевские власти возместили ущерб семьям погибших."Когда будет создана комиссия по наказанию украинцев за гибель двух польских граждан? Когда произойдет изгнание всех украинцев из Польши?" — задался вопросом один из комментаторов."Мы — великая нация с прекрасной историей, а вы опустили нас до уровня слуг для украинцев, поставив интересы Украины выше интересов Польши", — написал второй."Господин президент, к сожалению, предвзятость украинского правительства указывает на то, что вы лжете. Ваши американские друзья и другие спецслужбы отслеживали ракету, и ее запустили украинцы, но вы не угрожаете последствиями своим союзникам и хотите заставить их поверить, что это Россия", — заявил третий, комментируя первоначальное утверждение Варшавы о вине России."Мы все понимаем, господин президент, но почему поляки должны платить за ошибку украинцев? Это Украина должна заплатить семье за убийство, потому что это ее ракета упала на польскую землю, убив невинных людей", — потребовал еще один читатель."Сегодня вы виделись с семьями погибших. Вы передали им извинения, принесенные Украиной? Проявит ли Киев заботу по отношению к ним? Возместит ли ущерб? Полякам не нужна очередная ложь", — подчеркнул другой."Может быть, это наивность, но я верю в честность людей. Как теперь должна вести себя украинская сторона? Прежде всего им следует признать свою ошибку, извиниться, а затем попытаться как-то загладить вину. Это не только вопрос чести и хорошего вкуса —это обычная порядочность!" — добавили в комментариях.Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о ракетах российского производства, но позже признала, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.Как заявили в Минобороны России, военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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анджей дуда, польша, украина, варшава, twitter, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Анджей Дуда, Польша, Украина, Варшава, Twitter, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
21:48 18.11.2022 (обновлено: 22:19 18.11.2022)
 
"Пусть уезжают!" Поляки потребовали наказать украинцев за падение ракеты

Польские пользователи Twitter потребовали привлечь Киев к ответственности за ЧП с ракетой

© Фото : Polska PolicjaМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Polska Policja
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Жители Польши, обсуждая в социальных сетях ЧП с украинской ракетой, потребовали от властей не оставлять инцидент безнаказанным. Комментарии с призывом к президенту Анджею Дуде массово оставляют, в частности, пользователи Twitter.
Так, читатели потребовали, чтобы киевские власти возместили ущерб семьям погибших.
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"Когда будет создана комиссия по наказанию украинцев за гибель двух польских граждан? Когда произойдет изгнание всех украинцев из Польши?" — задался вопросом один из комментаторов.
"Мы — великая нация с прекрасной историей, а вы опустили нас до уровня слуг для украинцев, поставив интересы Украины выше интересов Польши", — написал второй.
"Господин президент, к сожалению, предвзятость украинского правительства указывает на то, что вы лжете. Ваши американские друзья и другие спецслужбы отслеживали ракету, и ее запустили украинцы, но вы не угрожаете последствиями своим союзникам и хотите заставить их поверить, что это Россия", — заявил третий, комментируя первоначальное утверждение Варшавы о вине России.
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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"Мы все понимаем, господин президент, но почему поляки должны платить за ошибку украинцев? Это Украина должна заплатить семье за убийство, потому что это ее ракета упала на польскую землю, убив невинных людей", — потребовал еще один читатель.
"Сегодня вы виделись с семьями погибших. Вы передали им извинения, принесенные Украиной? Проявит ли Киев заботу по отношению к ним? Возместит ли ущерб? Полякам не нужна очередная ложь", — подчеркнул другой.
"Может быть, это наивность, но я верю в честность людей. Как теперь должна вести себя украинская сторона? Прежде всего им следует признать свою ошибку, извиниться, а затем попытаться как-то загладить вину. Это не только вопрос чести и хорошего вкуса —это обычная порядочность!" — добавили в комментариях.
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Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о ракетах российского производства, но позже признала, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
Как заявили в Минобороны России, военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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