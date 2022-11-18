https://ria.ru/20221118/otpusk-1832365092.html
Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году
Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году - РИА Новости, 18.11.2022
Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году
В каком месяце лучше взять отпуск, чтобы потери в доходах были минимальными, а в какие периоды можно получить больше дней для отдыха, рассказал в интервью радио РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T02:13
2022-11-18T02:13
2022-11-18T02:13
общество
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В каком месяце лучше взять отпуск, чтобы потери в доходах были минимальными, а в какие периоды можно получить больше дней для отдыха, рассказал в интервью радио Sputnik юрист в области трудового права Олег Бабич.По закону, ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет не менее 28 дней. Выбирая время для отдыха, многие люди руководствуются желанием получить максимально возможные выплаты за этот период, отметил в интервью радио Sputnik руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич. Для них оптимальным решением будет взять отпуск в том месяце, в котором мало праздничных и выходных дней, считает он.В следующем году при таком подходе практичнее всего будет выбрать март, август или октябрь, продолжил он."Обычно такие месяцы бывают в третьем квартале, например, это август. В 2023 году это будут еще март и октябрь", – сказал Бабич.Если человек предпочитает как можно дольше отдыхать, ему следует запланировать отпуск на тот месяц, в котором много праздников, советует он."В таком случае, наоборот, лучше взять отпуск в том месяце, в котором много праздников, так отпуск растягивается. С точки зрения дополнительных дней выгоднее всего брать отпуск в январе и мае", – уточнил Олег Бабич в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20221012/puteshestvie-1823189674.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия
Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году
Юрист Бабич посоветовал россиянам брать отпуск в 2023 году в марте, августе или октябре
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
В каком месяце лучше взять отпуск, чтобы потери в доходах были минимальными, а в какие периоды можно получить больше дней для отдыха, рассказал
в интервью радио Sputnik юрист в области трудового права Олег Бабич.
По закону, ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет не менее 28 дней. Выбирая время для отдыха, многие люди руководствуются желанием получить максимально возможные выплаты за этот период, отметил в интервью радио Sputnik руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич. Для них оптимальным решением будет взять отпуск в том месяце, в котором мало праздничных и выходных дней, считает он.
"Максимум бывает 22-23 рабочих дня в месяце. У нас платят за календарные дни, при расчете отпускных учитывается среднедневной (заработок, – ред.), исходя из календарных дней. Соответственно, чем больше рабочих дней, тем выгоднее", – объяснил Бабич.
В следующем году при таком подходе практичнее всего будет выбрать март, август или октябрь, продолжил он.
"Обычно такие месяцы бывают в третьем квартале, например, это август. В 2023 году это будут еще март и октябрь", – сказал Бабич.
Если человек предпочитает как можно дольше отдыхать, ему следует запланировать отпуск на тот месяц, в котором много праздников, советует он.
"В таком случае, наоборот, лучше взять отпуск в том месяце, в котором много праздников, так отпуск растягивается. С точки зрения дополнительных дней выгоднее всего брать отпуск в январе и мае", – уточнил Олег Бабич в интервью радио Sputnik.