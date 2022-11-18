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В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 18.11.2022
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В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 18.11.2022
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на границе с Арменией. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:10
2022-11-18T19:32
в мире
владимир путин
никол пашинян
армения
азербайджан
баку
совет федерации рф
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на границе с Арменией."Восемнадцатого ноября в 12.50 (11.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении… подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении… Кельбаджарского района (граница – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.По данным минобороны, в 17.10 (16.10 мск) обстрелу подверглись также позиции азербайджанской армии в направлении Физулинского района, который прилегает к Карабаху.В минобороны добавили, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты "адекватные ответные меры".На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221111/pashinyan-1830678781.html
https://ria.ru/20221118/peregovory-1832443390.html
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в мире, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, баку, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Баку, Совет Федерации РФ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:10 18.11.2022 (обновлено: 19:32 18.11.2022)
 
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией

В Баку заявили об обстреле вооруженными силами Армении позиций Азербайджана в пятницу

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на границе с Арменией.
"Восемнадцатого ноября в 12.50 (11.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении… подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении… Кельбаджарского района (граница – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 09:58
МИД Азербайджана назвал высказывания Пашиняна неприемлемыми
По данным минобороны, в 17.10 (16.10 мск) обстрелу подверглись также позиции азербайджанской армии в направлении Физулинского района, который прилегает к Карабаху.
В минобороны добавили, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты "адекватные ответные меры".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:49
Путин на следующей неделе посетит саммит ОДКБ в Армении
 
В миреВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияАзербайджанБакуСовет Федерации РФСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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