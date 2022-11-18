19:10 18.11.2022 (обновлено: 19:32 18.11.2022)
В Баку заявили об обстреле азербайджанских позиций на границе с Арменией
В Баку заявили об обстреле вооруженными силами Армении позиций Азербайджана в пятницу
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 18 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций вооруженных сил страны на границе с Арменией.
"Восемнадцатого ноября в 12.50 (11.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении… подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении… Кельбаджарского района (граница – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
11 ноября, 09:58МИД Азербайджана назвал высказывания Пашиняна неприемлемыми
По данным минобороны, в 17.10 (16.10 мск) обстрелу подверглись также позиции азербайджанской армии в направлении Физулинского района, который прилегает к Карабаху.
В минобороны добавили, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты "адекватные ответные меры".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.