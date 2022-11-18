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Участников спецоперации из Приамурья освободили от транспортного налога - РИА Новости, 18.11.2022
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Участников спецоперации из Приамурья освободили от транспортного налога
Участников спецоперации из Приамурья освободили от транспортного налога - РИА Новости, 18.11.2022
Участников спецоперации из Приамурья освободили от транспортного налога
Жителей Приамурья, участвующих в специальной военной операции, освободили от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:58
2022-11-18T10:58
россия
амурская область
экономика
частичная мобилизация в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Жителей Приамурья, участвующих в специальной военной операции, освободили от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области."Амурские парламентарии на очередном заседании в двух чтениях приняли дополнительную меру поддержки мобилизованных граждан. От транспортного налога за 2022 год в Амурской области освободят всех участников специальной военной операции", говорится в сообщении.Действие закона распространяется как на военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, так и на контрактников и добровольцев."Принятый сегодня закон позволяет освободить от транспортного налога за одно транспортное средство независимо от его мощности семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Заявление налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы не требуется. Она будет предоставлена налоговыми органами на основании имеющихся у них сведений, которые им направит областное министерство экономического развития и внешних связей", — подчеркнула зампред заксобрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.Отмечается, что принятие закона повлечет выпадающие доходы областного бюджета в размере почти 15 миллионов рублей.Ранее президент России Владимир Путин поручил к ноябрю установить для призванных в рамках частичной мобилизации довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы объявляли собственные меры поддержки. Так, об освобождении от транспортного налога семей мобилизованных заявляли власти Нижегородской, Саратовской, Псковской, Ростовской, Кемеровской, Ульяновской областей, Калмыкии и Якутии.
https://ria.ru/20221110/mobilizatsiya-1830460773.html
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россия, амурская область, экономика, частичная мобилизация в россии
Россия, Амурская область, Экономика, Частичная мобилизация в России
10:58 18.11.2022
 
Участников спецоперации из Приамурья освободили от транспортного налога

Амурчан, участвующих в спецоперации, освободили от транспортного налога

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Жителей Приамурья, участвующих в специальной военной операции, освободили от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области.
"Амурские парламентарии на очередном заседании в двух чтениях приняли дополнительную меру поддержки мобилизованных граждан. От транспортного налога за 2022 год в Амурской области освободят всех участников специальной военной операции", говорится в сообщении.
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Госдума освободила от налога материальную помощь мобилизованным
Действие закона распространяется как на военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, так и на контрактников и добровольцев.
"Принятый сегодня закон позволяет освободить от транспортного налога за одно транспортное средство независимо от его мощности семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Заявление налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы не требуется. Она будет предоставлена налоговыми органами на основании имеющихся у них сведений, которые им направит областное министерство экономического развития и внешних связей", — подчеркнула зампред заксобрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.
Отмечается, что принятие закона повлечет выпадающие доходы областного бюджета в размере почти 15 миллионов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к ноябрю установить для призванных в рамках частичной мобилизации довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы объявляли собственные меры поддержки. Так, об освобождении от транспортного налога семей мобилизованных заявляли власти Нижегородской, Саратовской, Псковской, Ростовской, Кемеровской, Ульяновской областей, Калмыкии и Якутии.
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РоссияАмурская областьЭкономикаЧастичная мобилизация в России
 
 
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