Участников спецоперации из Приамурья освободили от транспортного налога
Амурчан, участвующих в спецоперации, освободили от транспортного налога
Военный билет. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Жителей Приамурья, участвующих в специальной военной операции, освободили от транспортного налога, сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области.
"Амурские парламентарии на очередном заседании в двух чтениях приняли дополнительную меру поддержки мобилизованных граждан. От транспортного налога за 2022 год в Амурской области освободят всех участников специальной военной операции", говорится в сообщении.
Действие закона распространяется как на военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, так и на контрактников и добровольцев.
"Принятый сегодня закон позволяет освободить от транспортного налога за одно транспортное средство независимо от его мощности семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Заявление налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы не требуется. Она будет предоставлена налоговыми органами на основании имеющихся у них сведений, которые им направит областное министерство экономического развития и внешних связей", — подчеркнула зампред заксобрания, председатель комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики Валентина Калита.
Отмечается, что принятие закона повлечет выпадающие доходы областного бюджета в размере почти 15 миллионов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к ноябрю установить для призванных в рамках частичной мобилизации довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы объявляли собственные меры поддержки. Так, об освобождении от транспортного налога семей мобилизованных заявляли власти Нижегородской, Саратовской, Псковской, Ростовской, Кемеровской, Ульяновской областей, Калмыкии и Якутии.