https://ria.ru/20221118/moskvich-1832379699.html
Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе - РИА Новости, 18.11.2022
Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
Завод "Москвич" начнет сборку машин уже на следующей неделе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:07
2022-11-18T08:07
2022-11-18T11:19
москва
сергей собянин
экономика
авто
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Завод "Москвич" начнет сборку машин уже на следующей неделе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр столицы рассказал, что после ухода многих иностранных инвесторов большую часть освободившихся ниш в бизнесе заняли отечественные предприниматели. Единственной проблемной отраслью оказалось автомобилестроение.В мае французский автоконцерн Renault передал завод "Рено Россия" правительству Москвы. Название предприятия изменили на "Москвич".Компания планирует производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.Накануне Росстандарт сообщил, что завод "Москвич" сертифицировал две модели кроссоверов. "Москвич 3" — версия китайского JAC JS4. Модель будут оснащать бензиновыми моторами: атмосферным и наддувным мощностью 109 и 150 лошадиных сил соответственно. "Москвич 3е" — копия электрического JAC iEVs4. На этой модели установлен электромотор мощностью 68 лошадиных сил и тяговая батарея емкостью 187 А/ч. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832383254_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_c1a89ba782580d9de080dc434fec61af.jpg
Собянин о работе "Москвича" и планах по запуску новой платформы электромобилей
Собянин о работе "Москвича" и планах по запуску новой платформы электромобилей
2022-11-18T08:07
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, экономика, авто
Москва, Сергей Собянин, Экономика, Авто
08:07 18.11.2022 (обновлено: 11:19 18.11.2022)
Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
Собянин заявил, что завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Завод "Москвич" начнет сборку машин уже на следующей неделе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"В следующем году, надеюсь, (завод. — Прим. ред.) выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault. А через два-три года мы планируем уже запустить собственную платформу, российскую платформу электромобилей", — добавил глава города.
Мэр столицы рассказал, что после ухода многих иностранных инвесторов большую часть освободившихся ниш в бизнесе заняли отечественные предприниматели. Единственной проблемной отраслью оказалось автомобилестроение.
В мае французский автоконцерн Renault передал завод "Рено Россия" правительству Москвы. Название предприятия изменили на "Москвич".
Компания планирует производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Накануне Росстандарт
сообщил, что завод "Москвич" сертифицировал две модели кроссоверов. "Москвич 3" — версия китайского JAC JS4. Модель будут оснащать бензиновыми моторами: атмосферным и наддувным мощностью 109 и 150 лошадиных сил соответственно. "Москвич 3е" — копия электрического JAC iEVs4. На этой модели установлен электромотор мощностью 68 лошадиных сил и тяговая батарея емкостью 187 А/ч. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км.