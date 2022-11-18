https://ria.ru/20221118/moskvich-1832379699.html

Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе - РИА Новости, 18.11.2022

Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

Завод "Москвич" начнет сборку машин уже на следующей неделе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:07

2022-11-18T08:07

2022-11-18T11:19

москва

сергей собянин

экономика

авто

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Завод "Москвич" начнет сборку машин уже на следующей неделе, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр столицы рассказал, что после ухода многих иностранных инвесторов большую часть освободившихся ниш в бизнесе заняли отечественные предприниматели. Единственной проблемной отраслью оказалось автомобилестроение.В мае французский автоконцерн Renault передал завод "Рено Россия" правительству Москвы. Название предприятия изменили на "Москвич".Компания планирует производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.Накануне Росстандарт сообщил, что завод "Москвич" сертифицировал две модели кроссоверов. "Москвич 3" — версия китайского JAC JS4. Модель будут оснащать бензиновыми моторами: атмосферным и наддувным мощностью 109 и 150 лошадиных сил соответственно. "Москвич 3е" — копия электрического JAC iEVs4. На этой модели установлен электромотор мощностью 68 лошадиных сил и тяговая батарея емкостью 187 А/ч. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 км.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20221117/sobyanin-1832119501.html

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Собянин о работе "Москвича" и планах по запуску новой платформы электромобилей Собянин о работе "Москвича" и планах по запуску новой платформы электромобилей 2022-11-18T08:07 true PT0M26S

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Екатерина Зайцева

москва, сергей собянин, экономика, авто