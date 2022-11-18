https://ria.ru/20221118/moskva-1832392971.html

Москва будет увеличивать расходы на социальную политику, заявил Собянин

Москва будет увеличивать расходы на социальную политику, заявил Собянин - РИА Новости, 18.11.2022

Москва будет увеличивать расходы на социальную политику, заявил Собянин

Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:52

2022-11-18T09:52

2022-11-18T11:17

общество

москва

сергей собянин

московская городская дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832130338_0:146:2980:1823_1920x0_80_0_0_d8fec00f6c89aa6b74a66d0c944c3501.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он подчеркнул, что в Москве бюджет всегда сформирован так, что большая часть расходов направлена на социальную политику: здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее."Конечно, это востребованное направление, крайне востребованное. Мы не останавливаем развитие здравоохранения. Вы видите, какими активными, быстрыми темпами обновляется и наша амбулаторная сеть, реконструируются поликлиники, строятся новые, строятся новые корпуса больниц, стационаров, обновляется оборудование, новые технологии появляются, сколько новых школ, детских садов появляется, новые технологии обучения в школах и так далее. И, конечно, мы не должны забывать о людях старшего поколения, которым требуется предметная социальная защита. Мы не уменьшаем, а, наоборот, увеличиваем эти расходы", - сказал Собянин.Ранее Мосгордума приняла закон города Москвы о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". В 2023 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более половины расходов городского бюджета.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://realty.ria.ru/20221116/moskva-1831714346.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин, московская городская дума