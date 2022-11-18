https://ria.ru/20221118/moskva-1832392971.html
Москва будет увеличивать расходы на социальную политику, заявил Собянин
Москва будет увеличивать расходы на социальную политику, заявил Собянин - РИА Новости, 18.11.2022
Москва будет увеличивать расходы на социальную политику, заявил Собянин
Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:52
2022-11-18T09:52
2022-11-18T11:17
общество
москва
сергей собянин
московская городская дума
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.Он подчеркнул, что в Москве бюджет всегда сформирован так, что большая часть расходов направлена на социальную политику: здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее."Конечно, это востребованное направление, крайне востребованное. Мы не останавливаем развитие здравоохранения. Вы видите, какими активными, быстрыми темпами обновляется и наша амбулаторная сеть, реконструируются поликлиники, строятся новые, строятся новые корпуса больниц, стационаров, обновляется оборудование, новые технологии появляются, сколько новых школ, детских садов появляется, новые технологии обучения в школах и так далее. И, конечно, мы не должны забывать о людях старшего поколения, которым требуется предметная социальная защита. Мы не уменьшаем, а, наоборот, увеличиваем эти расходы", - сказал Собянин.Ранее Мосгордума приняла закон города Москвы о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". В 2023 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более половины расходов городского бюджета.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
https://realty.ria.ru/20221116/moskva-1831714346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, московская городская дума
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума
09:52 18.11.2022 (обновлено: 11:17 18.11.2022)
Москва будет увеличивать расходы на социальную политику, заявил Собянин
Мэр Собянин: Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва будет и дальше увеличивать расходы на социальную политику, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в Москве бюджет всегда сформирован так, что большая часть расходов направлена на социальную политику: здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту населения, спорт и так далее.
"Конечно, это востребованное направление, крайне востребованное. Мы не останавливаем развитие здравоохранения. Вы видите, какими активными, быстрыми темпами обновляется и наша амбулаторная сеть, реконструируются поликлиники, строятся новые, строятся новые корпуса больниц, стационаров, обновляется оборудование, новые технологии появляются, сколько новых школ, детских садов появляется, новые технологии обучения в школах и так далее. И, конечно, мы не должны забывать о людях старшего поколения, которым требуется предметная социальная защита. Мы не уменьшаем, а, наоборот, увеличиваем эти расходы", - сказал Собянин.
Ранее Мосгордума
приняла закон города Москвы о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". В 2023 году расходы на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия составят более половины расходов городского бюджета.