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Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин - РИА Новости, 18.11.2022
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Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин
Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин - РИА Новости, 18.11.2022
Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости отметил рост спроса на отечественные товары во всех отраслях. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:43
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экономика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости отметил рост спроса на отечественные товары во всех отраслях.В интервью мэр подчеркнул, что спрос на товары, произведенные в Москве, растет, "потому что импорт, особенно европейский, значительно сократился"."Но этот рост от 5-7% и до 50% в разных сегментах. Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании, и так далее. Во всех сегментах мы наблюдаем рост отечественных производителей", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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Собянин о росте спроса на отечественные товары в Москве
Собянин о росте спроса на отечественные товары в Москве
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Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно"
Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно"
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экономика, сергей собянин, москва, видео
Экономика, Сергей Собянин, Москва
Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости отметил рост спроса на отечественные товары во всех отраслях.
2022-11-18T09:43
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09:43 18.11.2022 (обновлено: 11:17 18.11.2022)
 
Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: спрос на отечественные товары растет во всех отраслях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости отметил рост спроса на отечественные товары во всех отраслях.
В интервью мэр подчеркнул, что спрос на товары, произведенные в Москве, растет, "потому что импорт, особенно европейский, значительно сократился".
"Но этот рост от 5-7% и до 50% в разных сегментах. Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании, и так далее. Во всех сегментах мы наблюдаем рост отечественных производителей", - сказал Собянин.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
 
ЭкономикаСергей СобянинМосква
 
 
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