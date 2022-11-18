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Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин

Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин - РИА Новости, 18.11.2022

Спрос на отечественные товары растет во всех отраслях, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости отметил рост спроса на отечественные товары во всех отраслях. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:43

2022-11-18T09:43

2022-11-18T11:17

экономика

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости отметил рост спроса на отечественные товары во всех отраслях.В интервью мэр подчеркнул, что спрос на товары, произведенные в Москве, растет, "потому что импорт, особенно европейский, значительно сократился"."Но этот рост от 5-7% и до 50% в разных сегментах. Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании, и так далее. Во всех сегментах мы наблюдаем рост отечественных производителей", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Собянин о росте спроса на отечественные товары в Москве Собянин о росте спроса на отечественные товары в Москве 2022-11-18T09:43 true PT0M48S

Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно" Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно" 2022-11-18T09:43 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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