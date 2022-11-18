https://ria.ru/20221118/moskva-1832386595.html

Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований

Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований - РИА Новости, 18.11.2022

Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил надежду, что столица обойдется без фактических заимствований в 2023 году. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:10

2022-11-18T09:10

2022-11-18T11:18

экономика

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832034656_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_7fa66c4f1679d10e45254ffa1649a4c1.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил надежду, что столица обойдется без фактических заимствований в 2023 году.В интервью мэр отметил, что экономика Москвы стабилизировалась, но это "не значит, что все блестяще". Однако, по словам Собянина, никакого прогнозируемого весной экспертами обрушения не произошло."Тот дефицит, который мы перекрываем заимствованиями, ну, скорее всего, он технический характер носит. Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований. Но, если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки Москвы минимальный", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, на какие цели в бюджете города заложены заимствования.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сергей собянин, москва