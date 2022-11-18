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Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований - РИА Новости, 18.11.2022
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Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований
Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований - РИА Новости, 18.11.2022
Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил надежду, что столица обойдется без фактических заимствований в 2023 году. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:10
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экономика
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил надежду, что столица обойдется без фактических заимствований в 2023 году.В интервью мэр отметил, что экономика Москвы стабилизировалась, но это "не значит, что все блестяще". Однако, по словам Собянина, никакого прогнозируемого весной экспертами обрушения не произошло."Тот дефицит, который мы перекрываем заимствованиями, ну, скорее всего, он технический характер носит. Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований. Но, если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки Москвы минимальный", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, на какие цели в бюджете города заложены заимствования.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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экономика, сергей собянин, москва
Экономика, Сергей Собянин, Москва
09:10 18.11.2022 (обновлено: 11:18 18.11.2022)
 
Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований

Мэр Собянин надеется, что Москва обойдется без фактических заимствований в 2023 году

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил надежду, что столица обойдется без фактических заимствований в 2023 году.
В интервью мэр отметил, что экономика Москвы стабилизировалась, но это "не значит, что все блестяще". Однако, по словам Собянина, никакого прогнозируемого весной экспертами обрушения не произошло.
"Тот дефицит, который мы перекрываем заимствованиями, ну, скорее всего, он технический характер носит. Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований. Но, если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки Москвы минимальный", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, на какие цели в бюджете города заложены заимствования.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
 
ЭкономикаСергей СобянинМосква
 
 
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