https://ria.ru/20221118/moskva-1832382094.html
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету - РИА Новости, 18.11.2022
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету
Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:39
2022-11-18T08:39
2022-11-18T11:18
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее такой явный. Поэтому мы, с точки зрения бюджета, чувствуем себя достаточно уверенно", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно"
Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно"
2022-11-18T08:39
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PT0M26S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832386452_406:0:1846:1080_1920x0_80_0_0_2b13080d1d13faa9c969858db6beb98d.jpg
Собянин: инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе
Собянин: инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе
2022-11-18T08:39
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PT0M16S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, сергей собянин, видео
Экономика, Москва, Сергей Собянин
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
2022-11-18T08:39
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PT0M26S
08:39 18.11.2022 (обновлено: 11:18 18.11.2022)
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету
Мэр Собянин: с точки зрения бюджета Москва чувствует себя достаточно уверенно