Рейтинг@Mail.ru
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/moskva-1832382094.html
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету - РИА Новости, 18.11.2022
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету
Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:39
2022-11-18T11:18
экономика
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832386452_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b412967828e1dc9c0443ddc9a65102d.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее такой явный. Поэтому мы, с точки зрения бюджета, чувствуем себя достаточно уверенно", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно"
Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно"
2022-11-18T08:39
true
PT0M26S
Собянин: инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе
Собянин: инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе
2022-11-18T08:39
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832386452_406:0:1846:1080_1920x0_80_0_0_2b13080d1d13faa9c969858db6beb98d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, сергей собянин, видео
Экономика, Москва, Сергей Собянин
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
2022-11-18T08:39
true
PT0M26S
08:39 18.11.2022 (обновлено: 11:18 18.11.2022)
 
Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету

Мэр Собянин: с точки зрения бюджета Москва чувствует себя достаточно уверенно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее такой явный. Поэтому мы, с точки зрения бюджета, чувствуем себя достаточно уверенно", - сказал Собянин.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
 
ЭкономикаМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала