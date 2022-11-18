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Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету

Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету - РИА Новости, 18.11.2022

Собянин заявил, что Москва чувствует себя уверенно по бюджету

Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:39

2022-11-18T08:39

2022-11-18T11:18

экономика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Москва чувствует себя уверенно по бюджету, прибыльность предприятий восстанавливается, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."Подавляющее большинство наших предприятий адаптировалось к той ситуации, которая есть. Более того, постепенно восстанавливается прибыльность этих предприятий, в том числе финансового сектора, где обвал прибыли был наиболее такой явный. Поэтому мы, с точки зрения бюджета, чувствуем себя достаточно уверенно", - сказал Собянин.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно" Собянин об экономике Москвы: "Чувствуем себя достаточно уверенно" 2022-11-18T08:39 true PT0M26S

Собянин: инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе Собянин: инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний остались в городе 2022-11-18T08:39 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, сергей собянин, видео