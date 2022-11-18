https://ria.ru/20221118/mintrans-1832550026.html
Минтранс прокомментировал просьбу Пулково об открытом небе
Минтранс прокомментировал просьбу Пулково об открытом небе - РИА Новости, 18.11.2022
Минтранс прокомментировал просьбу Пулково об открытом небе
Минтранс России при поступлении запросов от иностранных перевозчиков на рейсы в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково сверх обозначенных ограничений готов... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:41
2022-11-18T17:41
2022-11-18T17:44
туризм
туризм
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
министерство транспорта рф (минтранс россии)
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минтранс России при поступлении запросов от иностранных перевозчиков на рейсы в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково сверх обозначенных ограничений готов рассмотреть их в установленном порядке, с соблюдением интересов отрасли, отечественных авиакомпаний и аэропортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Вопрос введения режима открытого неба регулярно поднимается рядом аэропортов", – уточняют там. Ведомство отмечает, что со странами Европы коммерческие права полетов использовались почти в полном объеме. В связи с этим решение 2020 года о введении режима открытого неба с Европой было актуальным для Пулково, особенно в условиях поиска дополнительного пассажиропотока.Предусмотренные межправительственными соглашениями о воздушном сообщении со странами Ближнего Востока и Азии права полетов позволяют авиакомпаниям поставить рейсы буквально на следующей день после подачи заявления. В условиях ограничений, введенных недружественными странами для российских перевозчиков, предоставление открытого неба без получения "ответных" шагов нецелесообразно, отмечает Минтранс."Аэропортам необходимо проводить работу по тщательному анализу рынка, созданию привлекательных условий для авиакомпаний и в первую очередь приглашать отечественных перевозчиков к выполнению рейсов", – заключает ведомство.Также там отметили, что будут иметь в виду необходимость создания возможности для аэропортов увеличивать количество обслуживаемых зарубежных рейсов, чтобы повышать свою прибыль.Как сообщил "Коммерсант", аэропорт "Пулково" просит Минтранс упростить полеты в Петербург для иностранных авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки. В Пулково рассчитывают, что вкупе с безвизовым режимом для дружественных стран это позволит привлечь туристов, а российским пассажирам упростит доступ за рубеж.
https://ria.ru/20221118/samolet-1832541472.html
https://ria.ru/20221115/reysy-1831615228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, пулково (аэропорт), санкт-петербург, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Новости - Туризм, туристы
17:41 18.11.2022 (обновлено: 17:44 18.11.2022)
Минтранс прокомментировал просьбу Пулково об открытом небе
Минтранс готов рассмотреть запросы от иностранных перевозчиков на рейсы в Пулково
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минтранс России при поступлении запросов от иностранных перевозчиков на рейсы в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково сверх обозначенных ограничений готов рассмотреть их в установленном порядке, с соблюдением интересов отрасли, отечественных авиакомпаний и аэропортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Вопрос введения режима открытого неба регулярно поднимается рядом аэропортов", – уточняют там.
Ведомство отмечает, что со странами Европы
коммерческие права полетов использовались почти в полном объеме. В связи с этим решение 2020 года о введении режима открытого неба с Европой было актуальным для Пулково, особенно в условиях поиска дополнительного пассажиропотока.
Предусмотренные межправительственными соглашениями о воздушном сообщении со странами Ближнего Востока
и Азии
права полетов позволяют авиакомпаниям поставить рейсы буквально на следующей день после подачи заявления. В условиях ограничений, введенных недружественными странами для российских перевозчиков, предоставление открытого неба без получения "ответных" шагов нецелесообразно, отмечает Минтранс.
"Аэропортам необходимо проводить работу по тщательному анализу рынка, созданию привлекательных условий для авиакомпаний и в первую очередь приглашать отечественных перевозчиков к выполнению рейсов", – заключает ведомство.
Также там отметили, что будут иметь в виду необходимость создания возможности для аэропортов увеличивать количество обслуживаемых зарубежных рейсов, чтобы повышать свою прибыль.
Как сообщил
"Коммерсант", аэропорт "Пулково" просит Минтранс упростить полеты в Петербург для иностранных авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки
. В Пулково рассчитывают, что вкупе с безвизовым режимом для дружественных стран это позволит привлечь туристов, а российским пассажирам упростит доступ за рубеж.