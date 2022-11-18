https://ria.ru/20221118/mintrans-1832550026.html

Минтранс прокомментировал просьбу Пулково об открытом небе

Минтранс прокомментировал просьбу Пулково об открытом небе - РИА Новости, 18.11.2022

Минтранс прокомментировал просьбу Пулково об открытом небе

Минтранс России при поступлении запросов от иностранных перевозчиков на рейсы в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково сверх обозначенных ограничений готов... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:41

2022-11-18T17:41

2022-11-18T17:44

туризм

туризм

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минтранс России при поступлении запросов от иностранных перевозчиков на рейсы в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково сверх обозначенных ограничений готов рассмотреть их в установленном порядке, с соблюдением интересов отрасли, отечественных авиакомпаний и аэропортов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Вопрос введения режима открытого неба регулярно поднимается рядом аэропортов", – уточняют там. Ведомство отмечает, что со странами Европы коммерческие права полетов использовались почти в полном объеме. В связи с этим решение 2020 года о введении режима открытого неба с Европой было актуальным для Пулково, особенно в условиях поиска дополнительного пассажиропотока.Предусмотренные межправительственными соглашениями о воздушном сообщении со странами Ближнего Востока и Азии права полетов позволяют авиакомпаниям поставить рейсы буквально на следующей день после подачи заявления. В условиях ограничений, введенных недружественными странами для российских перевозчиков, предоставление открытого неба без получения "ответных" шагов нецелесообразно, отмечает Минтранс."Аэропортам необходимо проводить работу по тщательному анализу рынка, созданию привлекательных условий для авиакомпаний и в первую очередь приглашать отечественных перевозчиков к выполнению рейсов", – заключает ведомство.Также там отметили, что будут иметь в виду необходимость создания возможности для аэропортов увеличивать количество обслуживаемых зарубежных рейсов, чтобы повышать свою прибыль.Как сообщил "Коммерсант", аэропорт "Пулково" просит Минтранс упростить полеты в Петербург для иностранных авиакомпаний Ближнего Востока, Азии и Африки. В Пулково рассчитывают, что вкупе с безвизовым режимом для дружественных стран это позволит привлечь туристов, а российским пассажирам упростит доступ за рубеж.

https://ria.ru/20221118/samolet-1832541472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, пулково (аэропорт), санкт-петербург, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм, туристы