https://ria.ru/20221118/minirovanie-1832431007.html
Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании
Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании - РИА Новости, 18.11.2022
Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании
Здания Владимирского областного суда и администрации региона эвакуировали после сообщений о "минировании". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:17
2022-11-18T12:17
2022-11-18T12:17
россия
владимирская область
владимир
владимирский областной суд
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
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РЯЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Здания Владимирского областного суда и администрации региона эвакуировали после сообщений о "минировании"."Поступило сообщение о заминировании, всех эвакуировали. Обследование здания спецслужбами уже проведено. Все вернулись на свои рабочие места", - рассказали РИА Новости во Владимирском областном суде.В пресс-службе администрации региона агентству поведали, что их здание эвакуировали после сообщения, поступившего в приемную. "Организованно, без паники... эвакуировали. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками", - добавила собеседница.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221113/aeroport-1831222559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимирская область, владимир, владимирский областной суд, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Владимирская область, Владимир, Владимирский областной суд, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании
Облсуд и администрацию региона эвакуировали во Владимире после сообщений о минировании