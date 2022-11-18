https://ria.ru/20221118/minirovanie-1832431007.html

Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании

Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании - РИА Новости, 18.11.2022

Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании

Здания Владимирского областного суда и администрации региона эвакуировали после сообщений о "минировании". РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:17

2022-11-18T12:17

2022-11-18T12:17

россия

владимирская область

владимир

владимирский областной суд

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

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РЯЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Здания Владимирского областного суда и администрации региона эвакуировали после сообщений о "минировании"."Поступило сообщение о заминировании, всех эвакуировали. Обследование здания спецслужбами уже проведено. Все вернулись на свои рабочие места", - рассказали РИА Новости во Владимирском областном суде.В пресс-службе администрации региона агентству поведали, что их здание эвакуировали после сообщения, поступившего в приемную. "Организованно, без паники... эвакуировали. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками", - добавила собеседница.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221113/aeroport-1831222559.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимирская область, владимир, владимирский областной суд, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий