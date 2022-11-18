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Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании - РИА Новости, 18.11.2022
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Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании
Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании - РИА Новости, 18.11.2022
Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании
Здания Владимирского областного суда и администрации региона эвакуировали после сообщений о "минировании". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:17
2022-11-18T12:17
россия
владимирская область
владимир
владимирский областной суд
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
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РЯЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Здания Владимирского областного суда и администрации региона эвакуировали после сообщений о "минировании"."Поступило сообщение о заминировании, всех эвакуировали. Обследование здания спецслужбами уже проведено. Все вернулись на свои рабочие места", - рассказали РИА Новости во Владимирском областном суде.В пресс-службе администрации региона агентству поведали, что их здание эвакуировали после сообщения, поступившего в приемную. "Организованно, без паники... эвакуировали. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками", - добавила собеседница.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия, владимирская область, владимир, владимирский областной суд, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Владимирская область, Владимир, Владимирский областной суд, Происшествия, Ложные сообщения о минировании зданий
12:17 18.11.2022
 
Во Владимире эвакуировали облсуд после сообщения о минировании

Облсуд и администрацию региона эвакуировали во Владимире после сообщений о минировании

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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РЯЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Здания Владимирского областного суда и администрации региона эвакуировали после сообщений о "минировании".
"Поступило сообщение о заминировании, всех эвакуировали. Обследование здания спецслужбами уже проведено. Все вернулись на свои рабочие места", - рассказали РИА Новости во Владимирском областном суде.
В пресс-службе администрации региона агентству поведали, что их здание эвакуировали после сообщения, поступившего в приемную. "Организованно, без паники... эвакуировали. Сейчас здание обследуют кинологи с собаками", - добавила собеседница.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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