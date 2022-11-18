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Депутат Госдумы разъяснил, чего коснется законопроект о майнинге

Депутат Госдумы разъяснил, чего коснется законопроект о майнинге - РИА Новости, 18.11.2022

Депутат Госдумы разъяснил, чего коснется законопроект о майнинге

Законопроект о майнинге содержит запрет только на рекламу криптовалют и операций с ними, он повлияет только на недобросовестных предпринимателей, сообщил... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:18

2022-11-18T16:18

2022-11-18T16:18

технологии

антон горелкин

россия

госдума рф

анатолий аксаков

криптовалюта

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Законопроект о майнинге содержит запрет только на рекламу криптовалют и операций с ними, он повлияет только на недобросовестных предпринимателей, сообщил замглавы комитета ГД по информполитике, один из авторов законопроекта Антон Горелкин."Мы хотим, чтобы площадки отказывали таким рекламодателям на законных основаниях. А чтобы у мошенников не было возможности размещать скрытую рекламу своих схем, используется формулировка "реклама и (или) предложение в иной форме". Поэтому спешу всех успокоить: от единственного запрета, который содержится в документе, пострадают только недобросовестные предприниматели", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.Он отметил, что "добропорядочные граждане, напротив, только выиграют" от данной инициативы."Те, кто использовал для криптоинвестиций зарубежную инфраструктуру, продолжат это делать. Те, кто захочет участвовать в развитии российской инфраструктуры, получат возможность реализоваться в рамках экспериментального правового режима", - уточнил он.В четверг группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты, сообщал РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснял, что принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.Законопроект, по его словам, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты.Кроме того, согласно законопроекту, цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Поэтому вместе с этим законопроектом будет внесен и другой, вносящий изменения в законодательство в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке. Но этот сопутствующий законопроект, скорее всего, будет внесен в пятницу, сказал Аксаков.Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.

https://ria.ru/20221112/kriptovalyuta-1831065902.html

https://ria.ru/20221021/vlastelinkolets-1825772274.html

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технологии, антон горелкин, россия, госдума рф, анатолий аксаков, криптовалюта