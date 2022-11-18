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Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова - РИА Новости, 18.11.2022
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Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова
Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова - РИА Новости, 18.11.2022
Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:04
2022-11-18T23:07
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или негатив.Он отметил, что пользователи не смогут найти такие публикации, если не будут искать их специально. Маск подчеркнул, что речь идет только об отдельных публикациях, а не о целых аккаунтах.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
23:04 18.11.2022 (обновлено: 23:07 18.11.2022)
 
Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова

Маск: Twitter будет продвигать свободу слова, но ограничит "твиты с ненавистью"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или негатив.
"Новая политика Twitter - это свобода слова, а не свобода досягаемости. Негативные/ненавистнические твиты будут максимально ограничены и демонетизированы, чтобы не было никакой рекламы или других доходов", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.
Он отметил, что пользователи не смогут найти такие публикации, если не будут искать их специально. Маск подчеркнул, что речь идет только об отдельных публикациях, а не о целых аккаунтах.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Предприниматель, изобретатель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети
 
В миреТехнологииИлон МаскСан-ФранцискоКалифорнияTwitter
 
 
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