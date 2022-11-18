https://ria.ru/20221118/mask-1832666244.html
Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова
Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова - РИА Новости, 18.11.2022
Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:04
2022-11-18T23:04
2022-11-18T23:07
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сан-франциско
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или негатив.Он отметил, что пользователи не смогут найти такие публикации, если не будут искать их специально. Маск подчеркнул, что речь идет только об отдельных публикациях, а не о целых аккаунтах.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Twitter
23:04 18.11.2022 (обновлено: 23:07 18.11.2022)
Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова
Маск: Twitter будет продвигать свободу слова, но ограничит "твиты с ненавистью"