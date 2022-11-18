https://ria.ru/20221118/mask-1832666244.html

Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова

Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова - РИА Новости, 18.11.2022

Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:04

2022-11-18T23:04

2022-11-18T23:07

в мире

технологии

илон маск

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или негатив.Он отметил, что пользователи не смогут найти такие публикации, если не будут искать их специально. Маск подчеркнул, что речь идет только об отдельных публикациях, а не о целых аккаунтах.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html

сан-франциско

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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter