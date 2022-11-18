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МАГАТЭ призвало Россию отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС - РИА Новости, 18.11.2022
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МАГАТЭ призвало Россию отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС
МАГАТЭ призвало Россию отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС - РИА Новости, 18.11.2022
МАГАТЭ призвало Россию отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС
Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от "необоснованных претензий" на владение Запорожской АЭС, об этом говорится в резолюции агентства, принятой... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T02:01
2022-11-18T02:01
энергодар
украина
днепр (город)
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от "необоснованных претензий" на владение Запорожской АЭС, об этом говорится в резолюции агентства, принятой в четверг.Ранее постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило, что на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 17 ноября была принята "непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине". Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании."Совет управляющих... выражает сожаление в связи с попытками Российской Федерации завладеть Запорожской атомной электростанцией Украины, равно как и попытками незаконной аннексии украинской территории, на которой эта станция расположена, не признает их в соответствии с принятой Генеральной Ассамблеей ООН 12 октября резолюцией A/RES/ES-11/4 и призывает Российскую Федерацию немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на владение этой станцией", - говорится в тексте резолюции, которая есть в распоряжении РИА Новости.В документе выражена "серьезная озабоченность по поводу неприемлемого давления на украинский эксплуатирующий персонал на ЗАЭС и случаев его задержания, а также неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах". При этом в тексте резолюции не уточняется, кто именно ведет данные обстрелы. Факты "давления на украинский персонал" там также не приведены.В документе подчеркивается, что Совет управляющих МАГАТЭ "призывает Российскую Федерацию немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с ЗАЭС". Вместе с тем, Совет управляющих "поддерживает неустанные усилия генерального директора и секретариата по решению вопросов, связанных с последствиями текущей ситуации на Украине для ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий, в том числе по линии ИСАМЗ и за счет постоянного физического присутствия технических экспертов Агентства на ЗАЭС и других ядерных установках на Украине".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Генеральный директор Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.
https://ria.ru/20221118/magate-1832362270.html
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энергодар
украина
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энергодар, украина, днепр (город), магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Энергодар, Украина, Днепр (город), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
02:01 18.11.2022
 
МАГАТЭ призвало Россию отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от "необоснованных претензий" на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от "необоснованных претензий" на владение Запорожской АЭС, об этом говорится в резолюции агентства, принятой в четверг.
Ранее постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило, что на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 17 ноября была принята "непрофессионально составленная, выходящая за рамки мандата Агентства и содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине". Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Делегации Бурунди и Ливии не участвовали в голосовании.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
01:23
Россия и Китай проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине
"Совет управляющих... выражает сожаление в связи с попытками Российской Федерации завладеть Запорожской атомной электростанцией Украины, равно как и попытками незаконной аннексии украинской территории, на которой эта станция расположена, не признает их в соответствии с принятой Генеральной Ассамблеей ООН 12 октября резолюцией A/RES/ES-11/4 и призывает Российскую Федерацию немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на владение этой станцией", - говорится в тексте резолюции, которая есть в распоряжении РИА Новости.
В документе выражена "серьезная озабоченность по поводу неприемлемого давления на украинский эксплуатирующий персонал на ЗАЭС и случаев его задержания, а также неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения после артиллерийских обстрелов в прилегающих районах". При этом в тексте резолюции не уточняется, кто именно ведет данные обстрелы. Факты "давления на украинский персонал" там также не приведены.
В документе подчеркивается, что Совет управляющих МАГАТЭ "призывает Российскую Федерацию немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с ЗАЭС". Вместе с тем, Совет управляющих "поддерживает неустанные усилия генерального директора и секретариата по решению вопросов, связанных с последствиями текущей ситуации на Украине для ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий, в том числе по линии ИСАМЗ и за счет постоянного физического присутствия технических экспертов Агентства на ЗАЭС и других ядерных установках на Украине".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС продемонстрировали прибывшим участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. С этого момента на станции находятся эксперты МАГАТЭ, в начале ноября, в ходе очередной ротации, их число было увеличено до четырех человек. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором в МАГАТЭ подтвердили факт обстрелов ЗАЭС. Генеральный директор Гросси выступил с предложением создать вокруг станции зону ядерной безопасности и защиты, данное предложение обсуждалось в ходе визитов Гросси в Москву и Киев.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 23:37Специальная военная операция на Украине
Совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть ЗАЭС
 
ЭнергодарУкраинаДнепр (город)МАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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