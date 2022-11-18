https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html

Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии

Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии - РИА Новости, 18.11.2022

Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии

Светлана Лобода выпустила новую песню на украинском языке, но допустила грубую ошибку в названии. Она выложила тизер с неправильным текстом в свою соцсеть. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:17

2022-11-18T13:17

2022-11-18T13:17

шоубиз

светлана лобода

музыка

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Светлана Лобода выпустила новую песню на украинском языке, но допустила грубую ошибку в названии. Она выложила тизер с неправильным текстом в свою соцсеть. Певица написала "Два незнайомця" вместо "Два незнайомцi". При этом в тексте под видео она указала название правильно. Вероятно, артистка поправила его после указания подписчиков на ошибку. Они сделали ей замечание даже в более поздних постах. Пользователи Сети также обвинили знаменитость в лицемерии. Они обратили внимание на ее посты на русском языке. Кроме того, раньше певица не записывала песен на украинском. Лобода осудила СВО и покинула России после ее начала. Ранее артистка анонсировала концерты в Европе и США после отмены выступлений в России. Российские слушатели потребовали у нее вернуть деньги за несостоявшиеся мероприятия.

https://ria.ru/20221026/brezhneva-1826968168.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

светлана лобода, музыка