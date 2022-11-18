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Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии - РИА Новости, 18.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html
Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии
Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии - РИА Новости, 18.11.2022
Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии
Светлана Лобода выпустила новую песню на украинском языке, но допустила грубую ошибку в названии. Она выложила тизер с неправильным текстом в свою соцсеть. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:17
2022-11-18T13:17
шоубиз
светлана лобода
музыка
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Светлана Лобода выпустила новую песню на украинском языке, но допустила грубую ошибку в названии. Она выложила тизер с неправильным текстом в свою соцсеть. Певица написала "Два незнайомця" вместо "Два незнайомцi". При этом в тексте под видео она указала название правильно. Вероятно, артистка поправила его после указания подписчиков на ошибку. Они сделали ей замечание даже в более поздних постах. Пользователи Сети также обвинили знаменитость в лицемерии. Они обратили внимание на ее посты на русском языке. Кроме того, раньше певица не записывала песен на украинском. Лобода осудила СВО и покинула России после ее начала. Ранее артистка анонсировала концерты в Европе и США после отмены выступлений в России. Российские слушатели потребовали у нее вернуть деньги за несостоявшиеся мероприятия.
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светлана лобода, музыка
Шоубиз, Светлана Лобода, Музыка
13:17 18.11.2022
 
Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии

Лобода неправильно перевела название песни на украинском языке и выпустила ее с ошибкой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевица LOBODA на концерте "Песня года — 2019" на стадионе "ВТБ Арена" - Центральный стадион "Динамо" в Москве
Певица LOBODA на концерте Песня года — 2019 на стадионе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Светлана Лобода выпустила новую песню на украинском языке, но допустила грубую ошибку в названии. Она выложила тизер с неправильным текстом в свою соцсеть.
© Светлана ЛободаСкрин страницы Лободы в соц сети
Скрин страницы Лободы в соц сети
© Светлана Лобода
Скрин страницы Лободы в соц сети
Певица написала "Два незнайомця" вместо "Два незнайомцi". При этом в тексте под видео она указала название правильно.
Вероятно, артистка поправила его после указания подписчиков на ошибку. Они сделали ей замечание даже в более поздних постах.
"Может, два незнайомцi?", "Два незнайомцi!", "Название песни с ошибкой!", "Правильно назови песню!" – написали слушатели.
Пользователи Сети также обвинили знаменитость в лицемерии. Они обратили внимание на ее посты на русском языке. Кроме того, раньше певица не записывала песен на украинском.

"Тогда и посты подписывайте на украинском! Как вы быстро переобуваетесь!", "Светлана, а когда выключается камера, продолжаете говорить на украинском? Или у вас все только на публику?", "А что случилось, что на украинском заговорила?", "Почему она все еще пишет на русском?" – возмутились подписчики.

Лобода осудила СВО и покинула России после ее начала.
Ранее артистка анонсировала концерты в Европе и США после отмены выступлений в России. Российские слушатели потребовали у нее вернуть деньги за несостоявшиеся мероприятия.
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