https://ria.ru/20221118/ledokol-1832477005.html

Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов

Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов - РИА Новости, 18.11.2022

Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов, в том числе из-за несвоевременных поставок. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:53

2022-11-18T13:53

2022-11-18T14:40

дмитрий медведев

россия

арктика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803945580_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_934f47f231f015228ed4bb9004996954.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов, в том числе из-за несвоевременных поставок."Ряд систем уже выявился в ходе строительства и сдачи в эксплуатацию ледоколов – есть связанные со срывом сроков из-за несвоевременных поставок и дефицит квалифицированных кадров, необходимость дополнительного финансирования. Проблемы не новые, но сейчас в известной степени обострились. И отставание от графика действительно происходит. Оно пока не преодолено", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике. Медведев предложил участникам заседания озвучить планы по исправлению ситуации.На протяжении нескольких последних лет затягивалось строительство российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220, необходимых для освоения Арктики. В 2017 году из-за срыва сроков поставки заводом "Киров-Энергомаш" паротурбинной установки "Балтийский завод" совместно с Объединенной судостроительной корпорацией и "Росатомом" были вынуждены направить в правительство России обращение о переносе вправо сроков сдачи головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика". Поначалу "Арктику" планировалось сдать в эксплуатацию 2017 году, но из-за отсрочек это произошло в 2019 году.Как сообщалось, "Киров-Энергомаш" задерживал поставки паротурбинных установок и для двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". Об этом, в частности, говорил глава ОСК Алексей Рахманов. В результате ледокол "Сибирь" сдали в эксплуатацию в 2021 году (на два года позже первоначальных сроков). Сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию атомный ледокол "Урал" (по планам, это должно было произойти еще в 2020 году).Кроме того, в феврале 2020 года во время пусконаладочных работ на "Арктике" произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что двигатель не подлежит ремонту и требует демонтажа. Несмотря на это, ледокол в октябре 2020 года приняли в эксплуатацию, учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути. Гребной электродвигатель заменили в 2021 году.Сдача в эксплуатацию новых серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка" намечена на 2024 и 2026 годы соответственно. Кроме того, ожидается подписание контракта на строительство на "Балтийском заводе" еще двух атомоходов этого же проекта с передачей их заказчику, "Росатому", в 2028 и 2030 годах.

https://ria.ru/20220829/arktika-1812789028.html

https://ria.ru/20220422/ledokoly-1784834372.html

https://ria.ru/20221108/ledokol-1829985205.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, арктика, безопасность