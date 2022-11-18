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Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов - РИА Новости, 18.11.2022
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Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов
Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов - РИА Новости, 18.11.2022
Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов, в том числе из-за несвоевременных поставок. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:53
2022-11-18T14:40
дмитрий медведев
россия
арктика
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов, в том числе из-за несвоевременных поставок."Ряд систем уже выявился в ходе строительства и сдачи в эксплуатацию ледоколов – есть связанные со срывом сроков из-за несвоевременных поставок и дефицит квалифицированных кадров, необходимость дополнительного финансирования. Проблемы не новые, но сейчас в известной степени обострились. И отставание от графика действительно происходит. Оно пока не преодолено", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике. Медведев предложил участникам заседания озвучить планы по исправлению ситуации.На протяжении нескольких последних лет затягивалось строительство российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220, необходимых для освоения Арктики. В 2017 году из-за срыва сроков поставки заводом "Киров-Энергомаш" паротурбинной установки "Балтийский завод" совместно с Объединенной судостроительной корпорацией и "Росатомом" были вынуждены направить в правительство России обращение о переносе вправо сроков сдачи головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика". Поначалу "Арктику" планировалось сдать в эксплуатацию 2017 году, но из-за отсрочек это произошло в 2019 году.Как сообщалось, "Киров-Энергомаш" задерживал поставки паротурбинных установок и для двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". Об этом, в частности, говорил глава ОСК Алексей Рахманов. В результате ледокол "Сибирь" сдали в эксплуатацию в 2021 году (на два года позже первоначальных сроков). Сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию атомный ледокол "Урал" (по планам, это должно было произойти еще в 2020 году).Кроме того, в феврале 2020 года во время пусконаладочных работ на "Арктике" произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что двигатель не подлежит ремонту и требует демонтажа. Несмотря на это, ледокол в октябре 2020 года приняли в эксплуатацию, учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути. Гребной электродвигатель заменили в 2021 году.Сдача в эксплуатацию новых серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка" намечена на 2024 и 2026 годы соответственно. Кроме того, ожидается подписание контракта на строительство на "Балтийском заводе" еще двух атомоходов этого же проекта с передачей их заказчику, "Росатому", в 2028 и 2030 годах.
https://ria.ru/20220829/arktika-1812789028.html
https://ria.ru/20220422/ledokoly-1784834372.html
https://ria.ru/20221108/ledokol-1829985205.html
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дмитрий медведев, россия, арктика, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Арктика, Безопасность
13:53 18.11.2022 (обновлено: 14:40 18.11.2022)
 
Медведев заявил о сложностях при производстве ледоколов

Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкПрибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о сложностях при строительстве и сдаче в эксплуатацию ледоколов, в том числе из-за несвоевременных поставок.
"Ряд систем уже выявился в ходе строительства и сдачи в эксплуатацию ледоколов – есть связанные со срывом сроков из-за несвоевременных поставок и дефицит квалифицированных кадров, необходимость дополнительного финансирования. Проблемы не новые, но сейчас в известной степени обострились. И отставание от графика действительно происходит. Оно пока не преодолено", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по обеспечению национальных интересов РФ в Арктике. Медведев предложил участникам заседания озвучить планы по исправлению ситуации.
Арктика - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 07:29
СМИ: Запад раздувает якобы угрозу присутствия России в Арктике
На протяжении нескольких последних лет затягивалось строительство российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220, необходимых для освоения Арктики. В 2017 году из-за срыва сроков поставки заводом "Киров-Энергомаш" паротурбинной установки "Балтийский завод" совместно с Объединенной судостроительной корпорацией и "Росатомом" были вынуждены направить в правительство России обращение о переносе вправо сроков сдачи головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика". Поначалу "Арктику" планировалось сдать в эксплуатацию 2017 году, но из-за отсрочек это произошло в 2019 году.
Как сообщалось, "Киров-Энергомаш" задерживал поставки паротурбинных установок и для двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". Об этом, в частности, говорил глава ОСК Алексей Рахманов. В результате ледокол "Сибирь" сдали в эксплуатацию в 2021 году (на два года позже первоначальных сроков). Сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию атомный ледокол "Урал" (по планам, это должно было произойти еще в 2020 году).
Северный морской путь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 06:57
Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути
Кроме того, в феврале 2020 года во время пусконаладочных работ на "Арктике" произошел отказ обмотки носового статора правого гребного электродвигателя. Межведомственная комиссия установила, что двигатель не подлежит ремонту и требует демонтажа. Несмотря на это, ледокол в октябре 2020 года приняли в эксплуатацию, учитывая возрастающую интенсивность судоходства в акватории Северного морского пути. Гребной электродвигатель заменили в 2021 году.
Сдача в эксплуатацию новых серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка" намечена на 2024 и 2026 годы соответственно. Кроме того, ожидается подписание контракта на строительство на "Балтийском заводе" еще двух атомоходов этого же проекта с передачей их заказчику, "Росатому", в 2028 и 2030 годах.
Балтийский завод в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 15:25
В Петербурге спустят на воду новый российский атомный ледокол "Якутия"
 
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