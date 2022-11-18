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Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника - РИА Новости, 18.11.2022
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Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника
Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника - РИА Новости, 18.11.2022
Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника
Правительство Латвии приняло решение снести памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу из-за бюрократической путаницы, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:28
2022-11-18T20:34
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение снести памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу из-за бюрократической путаницы, передает агентство Sputnik.В 1918 году, будучи делегатом Народного совета, Свемп голосовал за признание независимости Латвийской Республики. В годы Второй мировой войны он помогал латышским партизанам, воюющим против нацистов."Формально в списке кабмина, где памятник проходит под номером 44, он обозначен как монумент двум латышским партизанам — Имантсу Судмалису и Малдису Скрее", — говорится в материале.По мнению автора статьи, латвийские власти приняли решение о сносе монумента, не зная, что он посвящен Свемпу.Ранее парламент Латвии остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя снос памятника воинам Советской Армии в Латвии, заявила, что такие действия оказывают негативное влияние на российско-латвийские отношения.
https://ria.ru/20221118/pamyatnik-1832440251.html
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в мире, латвия, россия, литва, мария захарова
В мире, Латвия, Россия, Литва, Мария Захарова
19:28 18.11.2022 (обновлено: 20:34 18.11.2022)
 
Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника

Sputnik: в Латвии в рамках декоммунизации снесли памятник основателю республики Свемпу

© Depositphotos.com / Vitalez1988Рига
Рига - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение снести памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу из-за бюрократической путаницы, передает агентство Sputnik.
В 1918 году, будучи делегатом Народного совета, Свемп голосовал за признание независимости Латвийской Республики. В годы Второй мировой войны он помогал латышским партизанам, воюющим против нацистов.
Акт вандализма в отношении памятника поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:41
В Риге облили краской памятник Пушкину
"Формально в списке кабмина, где памятник проходит под номером 44, он обозначен как монумент двум латышским партизанам — Имантсу Судмалису и Малдису Скрее", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, латвийские власти приняли решение о сносе монумента, не зная, что он посвящен Свемпу.
Ранее парламент Латвии остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам.
Памятник Освободителям Резекне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 23:40
Бастрыкин поручил расследовать снос памятника "Алеша" в латвийском Резекне
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя снос памятника воинам Советской Армии в Латвии, заявила, что такие действия оказывают негативное влияние на российско-латвийские отношения.
Приказано уничтожить: в Риге сносят памятник освободителям города
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

Сотрудники полиции стоят в оцеплении неподалеку от памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге.
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

Рабочий у монумента Освободителям Риги
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

Девушка следит за акцией против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

Сотрудник правоохранительных органов у монумента Освободителям Риги
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

Рабочие устанавливают ограждения у монумента Освободителям Риги
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

Участники акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

Звезда на монументе Освободителям Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции против сноса памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы в Риге
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 10

Утром 23 августа к памятнику в парке Победы подъехали строители, начался снос.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
2 из 10

У монумента дежурили сотрудники полиции, готовясь к возможным протестам.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем временем у подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 10

Территорию огородили, монумент обнесли забором.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 10

Защитникам памятника запретили проводить митинг протеста.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
6 из 10

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после сноса памятник уничтожат, потому что ни одну из его частей не признали художественной ценностью.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
7 из 10

Накануне латвийская полиция уже разогнала акцию протеста против сноса монумента, несколько человек были задержаны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
8 из 10

Звезда на монументе "Освободителям Риги".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 10

Иностранцев, "уличенных в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа", пообещали выслать из страны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 10

Окруженный строительными лесами монумент Освободителям Риги.

© РИА Новости / Стрингер
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