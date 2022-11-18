https://ria.ru/20221118/latviya-1832626301.html

Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника

Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника - РИА Новости, 18.11.2022

Власти Латвии опозорились при сносе советского памятника

Правительство Латвии приняло решение снести памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу из-за бюрократической путаницы, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:28

2022-11-18T19:28

2022-11-18T20:34

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение снести памятник одному из основателей республики Николаю Свемпу из-за бюрократической путаницы, передает агентство Sputnik.В 1918 году, будучи делегатом Народного совета, Свемп голосовал за признание независимости Латвийской Республики. В годы Второй мировой войны он помогал латышским партизанам, воюющим против нацистов."Формально в списке кабмина, где памятник проходит под номером 44, он обозначен как монумент двум латышским партизанам — Имантсу Судмалису и Малдису Скрее", — говорится в материале.По мнению автора статьи, латвийские власти приняли решение о сносе монумента, не зная, что он посвящен Свемпу.Ранее парламент Латвии остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя снос памятника воинам Советской Армии в Латвии, заявила, что такие действия оказывают негативное влияние на российско-латвийские отношения.

https://ria.ru/20221118/pamyatnik-1832440251.html

https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830376928.html

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, латвия, россия, литва, мария захарова