https://ria.ru/20221118/kontsentrat-1832373735.html

Из Приамурья будут поставлять железорудный концентрат в Китай

Из Приамурья будут поставлять железорудный концентрат в Китай - РИА Новости, 18.11.2022

Из Приамурья будут поставлять железорудный концентрат в Китай

Глава Амурской области Василий Орлов посетил Байкало-амурскую горнорудную корпорацию (АО "БАГК"), которая восстанавливает производство на Олекминском руднике,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T06:33

2022-11-18T06:33

2022-11-18T13:38

экономика

василий орлов (губернатор)

китай

амурская область

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя - РИА Новости. Глава Амурской области Василий Орлов посетил Байкало-амурскую горнорудную корпорацию (АО "БАГК"), которая восстанавливает производство на Олекминском руднике, откуда в Китай будут поставлять железорудный концентрат, сообщает правительство региона.Орлов осмотрел карьер, дробильно-сортировочный комплекс и обогатительную фабрику. На предприятии уже восстановили практически все оборудование и начали производить железорудный концентрат. Генеральный директор АО "БАГК" Григорий Ведёхин отметил, что на руднике также будут добывать ильменитовый концентрат – это сырье для производства металлического титана и диоксида титана."Его мы будем поставлять на внутренний рынок. Железорудный концентрат у нас пойдет на экспорт в Китай. Мы уже погрузили первый железнодорожный состав железорудного концентрата. За 7 лет – это первый состав, который уйдет со станции "Промышленная". Он пойдет на экспорт в Китай", - отметил Ведёхин."Как единственный в стране производитель ильментиновых руд, учитывая курс на импортозамещение, горнорудное предприятие имеет государственное значение. Для региона, такие предприятия - это новые рабочие места, а также импульс к социально-экономическому развитию северных территорий", - приводят власти слова Орлова.Губернатор предложил привлекать на предприятие амурских студентов, также можно соответствующим образом скорректировать образовательные программы Благовещенского политехнического колледжа. Ведёхин предложение поддержал.Олекминский рудник простаивал 6 лет. В прошлом году его приобрела Байкало-амурская горнорудная корпорация. Соглашение о восстановлении и модернизации было подписано на ВЭФ-2021 между правительством Амурской области, Корпорацией развития Дальнего Востока и инвестором. Восстановительные работы начались в июне прошлого года. Фабрика находится в финальной стадии восстановления, 20 ноября ее запустят в рабочий режим. Около 3 месяцев уйдет на отладку.По данным властей, запасов железорудного и ильменитового концентратов на месторождении хватит как минимум на 15 лет. АО "БАГК" планирует провести геологоразведочные работы, которые в перспективе обеспечат загрузку предприятия на 50 лет. Полная мощность предприятия на сегодняшний день - 1 миллион тонн железорудного концентрата.

https://ria.ru/20220922/ugol-1818665327.html

https://ria.ru/20220401/postavki-1781282798.html

китай

амурская область

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экономика, василий орлов (губернатор), китай, амурская область