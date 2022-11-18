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Путин и Эрдоган отметили положительную динамику торговых связей - РИА Новости, 18.11.2022
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Путин и Эрдоган отметили положительную динамику торговых связей
Путин и Эрдоган отметили положительную динамику торговых связей - РИА Новости, 18.11.2022
Путин и Эрдоган отметили положительную динамику торговых связей
Президент России Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре условились о продолжении регулярных контактов на различных... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:01
2022-11-18T15:14
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и отметили положительную динамику торгово-экономических связей, планомерное продвижение совместных проектов в атомной сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике... Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин еще раз выразил искренние соболезнования Эрдогану в связи с недавним терактом в Стамбуле.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
15:01 18.11.2022 (обновлено: 15:14 18.11.2022)
 
Путин и Эрдоган отметили положительную динамику торговых связей

Путин и Эрдоган условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и отметили положительную динамику торгово-экономических связей, планомерное продвижение совместных проектов в атомной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике... Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин еще раз выразил искренние соболезнования Эрдогану в связи с недавним терактом в Стамбуле.
Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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