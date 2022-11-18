https://ria.ru/20221118/kontakty-1832499493.html

Путин и Эрдоган отметили положительную динамику торговых связей

Путин и Эрдоган отметили положительную динамику торговых связей - РИА Новости, 18.11.2022

Путин и Эрдоган отметили положительную динамику торговых связей

Президент России Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре условились о продолжении регулярных контактов на различных... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:01

2022-11-18T15:01

2022-11-18T15:14

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в телефонном разговоре условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и отметили положительную динамику торгово-экономических связей, планомерное продвижение совместных проектов в атомной сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике... Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин еще раз выразил искренние соболезнования Эрдогану в связи с недавним терактом в Стамбуле.Днем в минувшее воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире